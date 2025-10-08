deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

Argentina vs Nigeria: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los Octavos de Final del Mundial Sub-20, hoy miércoles 8 de octubre: marcador online

Argentina vs Nigeria hoy miércoles 8 de octubre en vivo por Azteca Deportes el partido correspondiente al Mundial Sub-20 Chile 2025. Te traemos los detalles en vivo del partid

Camiseta de Argentina
MEXSPORT
Fernando Campos
Selección Azteca
Compartir

El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago será testigo de uno de los duelos más esperados de los Octavos de Final del Mundial Sub-20: Argentina vs Nigeria, dos potencias juveniles que llegan con caminos distintos pero con la misma ambición de avanzar.

La albiceleste, dirigida por Diego Placente, llega invicta tras una fase de grupos impecable, con tres victorias y una defensa sólida que apenas ha permitido un gol. Con figuras como Alvaro Montoro y Alejo Sarco, Argentina ha mostrado un futbol ofensivo, técnico y con mucha posesión, lo que la coloca como una de las favoritas al título.

Por su parte, Nigeria clasificó como uno de los mejores terceros lugares, pero no por ello menos peligrosa. El equipo africano destaca por su velocidad, potencia física y transiciones rápidas. En sus filas brilla Daniel Bayemi, delantero que ya suma dos goles en el torneo y que será clave para romper la defensa sudamericana.

El ganador de este duelo enfrentará a México en Cuartos de Final, que ya espera rival tras vencer a Chile por 4-1.

Argentina parte como favorita, pero Nigeria tiene historia en torneos juveniles y sabe cómo sorprender.

Selección Argentina
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Fernando Campos

Autor / Redactor

Fernando Campos

Te Recomendamos

Thumbnail
Selección Azteca
Entrevista con Erick Sánchez: Ver jugar a Gilberto Mora es impresionante | TV Azteca Deportes
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez va por su revancha! Regresa con la Selección Mexicana | Rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Selección Azteca
Entrevista con Yael Padilla: ¡QUEREMOS EL TITULO" | Mundial Sub-20
Resumen Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Corea | TV Azteca Deportes
GOL Seleccion MX (4).jpg
Selección Azteca
¡La colgó en el ÁNGULO! Golazo, obra de arte de Santiago Gimenez vs Corea del Sur
GOL Seleccion MX (3).jpg
Selección Azteca
¡Oh Hyeon-gyu saca disparo IMPOSIBLE para el segundo gol de Corea del Sur vs México!
Thumbnail
Selección Azteca
¡GOLAZO de Son Heung-Min que casi rompe las redes de la portería del Tala Rangel!
Thumbnail
Selección Azteca
Johan Vásquez rompe líneas y genera peligro | México vs Corea
Thumbnail
Selección Azteca
Resumen primer tiempo: México vs Corea | El Tri esta adelante 1 - 0
×
×