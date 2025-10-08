Argentina vs Nigeria: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los Octavos de Final del Mundial Sub-20, hoy miércoles 8 de octubre: marcador online

El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago será testigo de uno de los duelos más esperados de los Octavos de Final del Mundial Sub-20: Argentina vs Nigeria, dos potencias juveniles que llegan con caminos distintos pero con la misma ambición de avanzar.

La albiceleste, dirigida por Diego Placente, llega invicta tras una fase de grupos impecable, con tres victorias y una defensa sólida que apenas ha permitido un gol. Con figuras como Alvaro Montoro y Alejo Sarco, Argentina ha mostrado un futbol ofensivo, técnico y con mucha posesión, lo que la coloca como una de las favoritas al título.

Por su parte, Nigeria clasificó como uno de los mejores terceros lugares, pero no por ello menos peligrosa. El equipo africano destaca por su velocidad, potencia física y transiciones rápidas. En sus filas brilla Daniel Bayemi, delantero que ya suma dos goles en el torneo y que será clave para romper la defensa sudamericana.

El ganador de este duelo enfrentará a México en Cuartos de Final, que ya espera rival tras vencer a Chile por 4-1.

Argentina parte como favorita, pero Nigeria tiene historia en torneos juveniles y sabe cómo sorprender.

