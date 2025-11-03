Mientras Tala Rangel gana 19 millones, Memo Ochoa queda humillado por su sueldo en Chipre

Raúl ‘Tala’ Rangel es uno de los porteros con mayor salario en México. Su salario ronda los 900,000 euros, es decir, poco más de 19 millones de pesos mexicanos por temporada. Mientras que, por el lado de Guillermo Ochoa, sus ingresos son considerablemente menores respecto al portero de Chivas, llegando a cobrar prácticamente la mitad de lo que percibe el ‘Tala’, quien recientemente le hizo una advertencia al ‘Memo’ .

De acuerdo a la información compartida por AiScore, el portero del AEL Limassol de Chipre percibe unos 480 mil euros por temporada, es decir, alrededor de 10 millones de pesos mexicanos al año. Esto quiere decir que la diferencia entre el ‘Tala’ Rangel y el ‘Memo’ Ochoa es de 9 millones de pesos, una brecha abismal entre ambos guardametas. Como si fuese poco, Ochoa viene de recibir una nueva mala noticia de cara al Mundial 2026 .

AEL Limassol FC Memo Ochoa cobra la mitad del salario del Tala Rangel

Los sueldos de Tala Rangel y Memo Ochoa reflejan dos realidades distintas

La abismal diferencia de sueldos entre ambos se justifica con el presente de cada portero. Rangel es el guardameta titular de Chivas y una fija en la Selección Mexicana de Javier Aguirre, por lo que esto se ve reflejado tanto en su salario como en su valor de mercado. El ‘Tala’, de 25 años de edad, tiene un valor de 5 millones de euros en el mercado, según los valores ofrecidos por Transfermarkt.

La diferencia con el ‘Memo’ es notoria, ya que este se encuentra en los últimos años de su carrera y, si bien es cierto que juega en Europa, Ochoa está lejos de las grandes ligas. Además, dejó de ser convocado para representar a México, lo que repercutió considerablemente en su salario y en su valor de mercado. Según la fuente citada, el canterano del América tiene un precio de apenas 400 mil euros, con 40 años de edad.

Guillermo Ochoa estaría fuera del Mundial 2026 en estos momentos

Si la situación de Ochoa no mejora en el Limassol, todo parece indicar que se quedará con las manos vacías pensando en la próxima Copa del Mundo. Luis Malagón y el ‘Tala’ Rangel son una fija en la portería para Aguirre y ‘Memo’ deberá pelear por un tercer lugar con nombres como el de Carlos Acevedo o Sebastián Jurado. A estas alturas, su convocatoria parece una epopeya, aunque podría cambiar con el paso de los meses.