Tala Rangel hizo una severa advertencia a Memo Ochoa y todos quedaron impresionados: ¿lo apoyas?

Tras una gran actuación ante Pachuca que sirvió para que Chivas logre su clasificación directa a la liguilla, el portero hizo unas llamativas declaraciones.

Raúl Rangel y Memo Ochoa tras ganar la Copa Oro
Instagram Raúl Rangel / @raulra_22
Marco Espósito | DR
Selección Azteca
Por la decimosexta jornada del Apertura 2025, Raúl Rangel tuvo una actuación estelar entre los tres postes este domingo y fue pieza clave en la victoria 1-0 de Chivas como visitante ante Pachuca . Un resultado que valió más que tres puntos, dado que sirvió para asegurar su presencia en la liguilla.

Tras mantener su valla invicta, el portero de 25 años dialogó con la prensa y dejó una declaración que no paso desapercibida por los aficionados. Al ser consultado sobre el próximo Mundial , indicó: "Desde luego hay que pensar en ser titular. Es decisión del técnico, pero al final de cuentas hay que pelearlo".

Más allá de expresar su deseo, reconoció que la competencia es dura y destacó la labor de otros en su puesto, aunque sin esconder sus ganas de ser el primer elegido cuando llegue la Copa del Mundo. "Hay grandes porteros como Luis Ángel (Malagón), (Carlos) Acevedo, (Sebastián) Jurado y Carlos Moreno", señaló Tala y agregó para concluir: "Y también pensar en Memo Ochoa".

Raúl Rangel, portero de Chivas
Instagram Raúl Rangel / @raulra_22

En lo que va del Apertura, Tala fue titular en los 16 encuentros disputados por las Chivas, recibió 20 goles y logró mantener su arco en cero en cuatro cotejos (frente a Tigres, Puebla, Mazatlán y Pachuca). Además, ya es habitual en las convocatorias de la Selección, aunque solamente disputó cinco juegos y por el momento se mantiene por detrás de Malagón en la consideración de Javier Aguirre.

La última prueba de Chivas y Rangel antes de la liguilla

Si bien Guadalajara ya obtuvo su clasificación a la liguilla, todavía tiene una prueba más en la fase regular. Por la última jornada del Apertura 2025, recibirá a Monterrey el día sábado 8 de noviembre, sabiendo que un empate le sirve para asegurar el sexto puesto (ya no puede aspirar a alcanzar la quinta plaza).

"Cada partido es una oportunidad de demostrar que somos un buen equipo, con ideas claras. Vivimos cada juego como una final", declaró Gabriel Milito tras la importante victoria de su equipo en el Estadio Hidalgo.

Chivas
Guillermo Ochoa
