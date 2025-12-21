ÚLTIMA HORA: Miguel Borja llega a un acuerdo de palabra con Cruz Azul

El delantero colombiano Miguel Borja ha alcanzado un acuerdo de palabra con Cruz Azul para convertirse en su nuevo refuerzo, según información de la prensa argentina. El atacante cafetalero firmará un contrato por dos años, con la posibilidad de extenderlo por uno más, lo que lo vincularía con la Máquina Cementera hasta finales de 2028 en caso de que ambas partes decidan activar la cláusula.

Miguel Borja, de 32 años, se encuentra actualmente en la recta final de su vínculo contractual con el club argentino River Plate y será agente libre a partir del 1 de enero de 2026, lo que facilitó las negociaciones con Cruz Azul. Aunque todavía no se conoce el precio exacto de su fichaje, la situación contractual del colombiano fue determinante para que los cementeros pudiera avanzar en las conversaciones sin mayores trabas económicas.

Boca Juniors se baja de la pelea por Miguel Borja

Uno de los puntos más llamativos de esta operación es que Boca Juniors, que había mostrado un fuerte interés en Miguel Borja, terminó retirándose de la puja. De acuerdo con el diario Olé, el contrato que se manejaba para el delantero superaba incluso los acuerdos más altos de figuras como Edinson Cavani y Leandro Paredes, lo que generó un escenario complejo para el club xeneize. La imposibilidad de igualar esas cifras abrió la puerta para que Cruz Azul se quedara con la delantera en las negociaciones.

Un refuerzo de peso para el ataque de la Máquina

La llegada de Borja representa un golpe de autoridad para Cruz Azul, que busca reforzar su ataque luego de la salida de Ángel Sepúlveda con un delantero probado en el futbol sudamericano y con experiencia internacional. El colombiano ha sido parte de la selección nacional en distintas etapas y cuenta con un historial de goles que lo convierten en una apuesta segura para la ofensiva cementera.

El acuerdo de palabra marca un paso importante, aunque todavía resta la firma oficial del contrato y el anuncio por parte del club. Sin embargo, todo apunta a que Miguel Borja vestirá la camiseta celeste en el próximo torneo, aportando su potencia y capacidad goleadora a un equipo que busca el título del Clausura 2026 de la Liga MX.

