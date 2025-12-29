Miguel Borja ya está en México y eso implica esta mala noticia para Cruz Azul
El delantero colombiano llega desde River Plate pero Cruz Azul tendrá un problema con los NFM
Miguel Ángel Borja se marchó de River Plate y ya está en México desde el domingo 28 de diciembre. Este lunes 29 terminaría de hacer los estudios médicos y de ultimar detalles para finalmente firmar su contrato con Cruz Azul este jueves o viernes, cuando sea 2026. Por otro lado, se conoció que el terror de La Máquina ha renovado contrato con su equipo.
Más allá de esto, resulta que a Cruz Azul se le generaría una mala noticia debido a que ya tiene ocupado todos los cupos de jugadores No Formados en México (NFM), también conocidos como extranjeros. Es decir que los cementeros deberían dejar salir a uno de ellos antes del comienzo del Clausura 2026. Mientras tanto el delantero Ángel Sepúlveda brilla en Chivas.
¿Por qué Miguel Borja todavía no firmó con Cruz Azul?
El delantero colombiano de 32 años aún no ha firmado contrato en Cruz Azul porque tiene vínculo vigente con River Plate hasta este miércoles 31 de diciembre de 2025. En ese contexto, deberá esperar a que sean las 00:00 horas del 1 de enero de 2026 para ser agente libre. Además, este lunes 29 es la fecha pactada para la revisión médica.
TE PUEDE INTERESAR:
- OFICIAL: Pumas cierra nuevo refuerzo para el Clausura 2026 y llega desde el Club América
- Víctor Dávila no entra en los planes del Club América y llegaría a otro equipo de la Liga BBVA MX
- América podría traer de regreso a uno de los cracks más queridos por la afición para el Clausura 2026
Miguel Borja llega a costo cero a Cruz Azul
El punta con pasado en Atlético Nacional y Palmeiras llega a Cruz Azul gratis desde Argentina, puesto que no renovó contrato con River Plate y eso lo habilitó a marcharse con el pase en su poder. La Máquina aprovechó la situación y solo deberá pagarle el salario (sería alto). Claro, antes deberá desprenderse de algún NFM.
¿Cuáles son los jugadores NFM que tiene Cruz Azul hoy en día?
- Kevin Mier (Colombia)
- Willer Ditta (Colombia)
- Gonzalo Piovi (Argentina)
- Mateusz Bogusz (Polonia)
- Lorenzo Faravelli (Argentina) - Contrato hasta 2026
- Ignacio Rivero (Uruguay) - Contrato hasta 2026
- José Paradela (Argentina)
- Rodolfo Rotondi (Argentina)
- Gabriel Fernández (Uruguay) - Contrato hasta 2026
Los números de Miguel Borja en su última temporada
- Partidos jugados: 48
- Encuentros disputados como titular: 17
- Goles convertidos: 8
- Asistencias aportadas: 3
- Tarjetas recibidas: 8 amarillas y 0 rojas.