Miguel Borja ya está en México y eso implica esta mala noticia para Cruz Azul

Miguel Ángel Borja se marchó de River Plate y ya está en México desde el domingo 28 de diciembre. Este lunes 29 terminaría de hacer los estudios médicos y de ultimar detalles para finalmente firmar su contrato con Cruz Azul este jueves o viernes, cuando sea 2026. Por otro lado, se conoció que el terror de La Máquina ha renovado contrato con su equipo.

Más allá de esto, resulta que a Cruz Azul se le generaría una mala noticia debido a que ya tiene ocupado todos los cupos de jugadores No Formados en México (NFM), también conocidos como extranjeros. Es decir que los cementeros deberían dejar salir a uno de ellos antes del comienzo del Clausura 2026. Mientras tanto el delantero Ángel Sepúlveda brilla en Chivas.

|MEXSPORT

¿Por qué Miguel Borja todavía no firmó con Cruz Azul?

El delantero colombiano de 32 años aún no ha firmado contrato en Cruz Azul porque tiene vínculo vigente con River Plate hasta este miércoles 31 de diciembre de 2025. En ese contexto, deberá esperar a que sean las 00:00 horas del 1 de enero de 2026 para ser agente libre. Además, este lunes 29 es la fecha pactada para la revisión médica.

TE PUEDE INTERESAR:



Miguel Borja llega a costo cero a Cruz Azul

El punta con pasado en Atlético Nacional y Palmeiras llega a Cruz Azul gratis desde Argentina, puesto que no renovó contrato con River Plate y eso lo habilitó a marcharse con el pase en su poder. La Máquina aprovechó la situación y solo deberá pagarle el salario (sería alto). Claro, antes deberá desprenderse de algún NFM.

La plantilla de Cruz Azul|Cruz Azul

¿Cuáles son los jugadores NFM que tiene Cruz Azul hoy en día?

Kevin Mier (Colombia)

Willer Ditta (Colombia)

Gonzalo Piovi (Argentina)

Mateusz Bogusz (Polonia)

Lorenzo Faravelli (Argentina) - Contrato hasta 2026

Ignacio Rivero (Uruguay) - Contrato hasta 2026

José Paradela (Argentina)

Rodolfo Rotondi (Argentina)

Gabriel Fernández (Uruguay) - Contrato hasta 2026

Los números de Miguel Borja en su última temporada