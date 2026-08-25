Los números de Miguel Borja, refuerzo del América; ¿bomba del mercado o compra de pánico?

El pasado jueves 20 de agosto el Club América confirmó el fichaje de Miguel Borja, centro delantero de 33 años de edad nacido en Colombia que llega directamente de los Emiratos Árabes Unidos y que, dicho sea de paso, estuvo muy cerca de llegar a Cruz Azul en los últimos meses.

Colectivamente, al América no le alcanza

Miguel Borja llegó a ser un elemento importante incluso para la Selección Colombiana hace algunos años; sin embargo, la realidad es que su estancia en el profesionalismo ha venido de más a menos en las últimas temporadas, por lo que no está de más conocer sus números.

¿Cuáles son los números de Miguel Borja, nuevo refuerzo del América?

Lo primero a tener en cuenta es que, con 33 años de edad, Miguel Borja ha pertenecido a un total de 14 equipos contando el Club América, lo cual habla de la poca regularidad que el sudamericano ha tenido en su paso por el profesionalismo debido a distintos motivos deportivos y personales.

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Y si bien llegó a tener experiencia en el futbol del viejo continente, la realidad es que su mejor etapa se dio en Sudamérica con instituciones como el Palmeiras, el Gremio, el Junior de Barranquilla y el River Plate, equipo en donde tiene sus mejores estadísticas hasta ahora.

¿Cuántos goles y asistencias tiene Miguel Borja a nivel clubes?

Contando la participación que ha tenido en todos los equipos en los que el jugador del América ha estado hasta ahora, el delantero suma un total de 522 cotejos a nivel clubes. De estos la mayoría se dieron en el River Plate, conjunto sudamericano en donde registró 159 partidos.

Con 522 encuentros disputados hasta ahora, y considerando que es un centro delantero nato, las estadísticas de Miguel Borja no son del todo espectaculares toda vez que suma 216 goles; es decir, menos de un tanto cada dos juegos. Además, también registra 40 asistencias y cinco expulsiones.