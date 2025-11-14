Miguel Herrera, acorralado por la prensa tras derrota vs Haití: se enfureció por esto que le preguntaron

Costa Rica vive un auténtico infierno en las Eliminatorias de Concacaf, y el rostro visible de la crisis es su entrenador, el mexicano Miguel Herrera. La derrota por 1-0 ante Haití de este jueves en la penúltima fecha encendió todas las alarmas, dado que los Ticos se están por quedar fuera del Mundial 2026. Este mal presente generó un momento de alta tensión entre la prensa y el Piojo.

Tras la caída en suelo haitiano , Herrera se presentó a la habitual conferencia postpartido, aunque seguramente no se esperaba el nivel de presión que recibiría ante la posibilidad de no ir a la Copa del Mundo. La prensa costarricense le recordó de mala manera su pésima racha y al DT no le cayó bien.

Instagram selección de Costa Rica / @fedefutbolcrc

"Esto gira al rededor de los resultados y solo hemos ganado un partido. Tenemos el 40% de rendimiento en el cuadrangular... es terrible", comentó un periodista ante el visible malestar del entrenador mexicano. "¿Usted siente que debe dirigir el martes con un rendimiento tan malo", concluyó. Herrera, fiel a su estilo, no dudó y respondió: "Ya me lo preguntaste la vez pasada".

"Ahí está el presidente, pregúntale a él. Yo asumo mi responsabilidad en la parte que me trajeron para dar resultados, lo demás pregúntaselo a él", comentó el exentrenador de la Selección Nacional. "Pregúntaselo a él, ¿a mí qué?", sentenció.

¿Renunciará Miguel Herrera? 🤔 pic.twitter.com/Onm6U9Q9Wu — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) November 14, 2025

Costa Rica, cerca de perderse el Mundial 2026

La derrota ante Haití no solo golpeó al equipo en lo anímico: dejó a Costa Rica con 6 puntos en cinco partidos, a dos unidades de la clasificación con un encuentro por disputar. Para obtener el pase directo, los Ticos están obligados a ganarle a Honduras el próximo martes 18 de noviembre y esperar que Haití pierda en casa ante Nicaragua.

Cualquier otro escenario los enviará a la repesca o los dejará completamente eliminados. El futuro del Piojo está en el aire y el encuentro ante los hondureños podría marcar su pronta salida del seleccionado.