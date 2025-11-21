deportes
Noticias
Azteca Deportes
Mundial México 2026
OFICIAL: Miguel Herrera deja de ser DT de la Selección de Costa Rica tras quedar fuera del Mundial 2026

Luego de quedar fuera del Mundial 2026, la Federación de Costa Rica dio a conocer la salida de Miguel Herrera, quien estuvo al frente del equipo en 15 partidos

Miguel Herrera, entrenador mexicano
Oscar Rodríguez
Mundial México 2026
Miguel Herrera ha dejado de ser entrenador de la Selección de Costa Rica. Luego de empatar sin anotaciones ante Honduras y quedar fuera del Mundial 2026, se ha confirmado la salida del estratega mexicano al frente del conjunto de los 'Ticos'.

"La FCRF informa que Miguel Herrera deja de ser el director técnico de la Selección Mayor de Costa Rica junto con su cuerpo técnico a partir de este jueves 20 de noviembre.

"El Comité Ejecutivo iniciará en los próximos días el proceso de análisis de candidatos para dirigir a la Tricolor de cara a las Fechas FIFA del próximo año", se lee en el comunicado.

A lo largo de su estancia como DT de Costa Rica, el 'Piojo' Herrera tuvo un registro de 15 partidos dirigidos con marca de 7 victorias, 5 empates y 3 derrotas. Entre sus partidos al frente de ‘La Sele’, Miguel Herrera vio actividad en un juego amistoso con derrota. Dos partidos de clasificatoria a la Copa Oro con victoria, cuatro encuentros de la Copa Oro 2025 con racha de dos triunfos, un empate y un juego perdido y finalmente, ocho partidos de Eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026, mismos en los que tuvo tres victorias, cuatro empates y una derrota.

En el Grupo C de las Eliminatorias de Concacaf, Costa Rica fue tercero en un sector que compartieron junto a Haití, Honduras y Nicaragua. El conjunto isleño obtuvo el pase directo al Mundial 2026 tras liderar su zona con 11 puntos, con ello, regresan a una Copa del Mundo tras 52 años de ausencia. Por su parte, Honduras, el cuadro ‘Tico’ y ‘Los Pinoleros’ quedaron sin posibilidad de asistir a la justa internacional con sede en México, Estados Unidos y Canadá a disputarse del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Por parte de Concacaf, las selecciones clasificadas de forma directa al Mundial son México, Estados Unidos y Canadá por ser sedes del evento. Mientras que Curazao, Haití y Panamá obtuvieron su pase en las Eliminatorias. Jamaica y Surinam van al repechaje intercontinental a disputarse en marzo del año entrante.

