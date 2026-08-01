Milan está dispuesto a perder dinero con Santiago Gimenez: esto piden para dejarlo ir

Santiago Gimenez regresó al AC Milan tras disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la Selección Mexicana. Sin embargo, su regreso está en el aire, ya que no pasa por un buen momento. Incluso, se recupera de un esguince en el tobillo. Es por ello que los rossoneri analizan dejarlo ir; incluso están dispuestos a perder dinero.

De acuerdo con La Gazzetta Dello Sport, el conjunto italiano quiere 20 millones de euros por el delantero, pese a que ellos pagaron poco más de 30 millones de euros. Lo anterior, ya que el equipo acaba de fichar al portugués Gonçalo Ramos por 70 millones de euros.

El conjunto italiano quiere 20 millones de euros por el delantero, pese a que ellos pagaron poco más de 30 millones de euros.|Santiago Gimenez

A falta de un mes para que cierre el mercado en Europa. Santi es pretendido por algunos clubes. Uno de ellos es italiano, como lo es la Lazio. Mientras que en Portugal también lo quiere, pues se ha rumorado que es del interés del Porto.

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De fichaje bomba a querer venderlo

Gimenez llegó al Milan en febrero de 2025, luego de reventarla en Países Bajos con el Feyenoord. Sin embargo, en el primer mercado ya se le vinculaba con la Roma. Sus números no son los esperados por la directiva del conjunto italiano, ya que solo ha marcado 7 goles en 37 partidos disputados.

Aunado a ello, se perdió varios partidos al estar alejado de las canchas por meses tras someterse a una cirugía de tobillo. Lo más preocupante del delantero es que no anota con su club desde el 23 de septiembre del año pasado, en la victoria del Milan 3-0 sobre el Lecce en un partido de copa.

Mientras que con la Selección Mexicana no manda a guardar el balón al fondo de las redes desde el 9 de septiembre, cuando el equipo azteca empató a 2 goles ante Corea del Sur en un partido amistoso.