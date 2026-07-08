Santiago Gimenez, ex Cruz Azul, recibe pésima noticia en Europa tras su lesión en el Mundial 2026

El futuro de Santiago Gimenez dio un giro después de la eliminación de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El delantero formado en Cruz Azul terminó el torneo con una lesión que ahora también tendría consecuencias en el mercado de fichajes, justo cuando se analizaba una posible salida del AC Milan.

Durante el partido frente a Inglaterra, Santi Gimenez abandonó el campo tras lastimarse el tobillo donde fue operado el año pasado. Distintos reportes explican que el ex Feyenoord habría sufrido un esguince de segundo grado, una lesión que lo mantendría fuera de actividad aproximadamente ocho semanas. Y habría otra mala noticia para el Bebote.

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Santiago Gimenez recibe una mala noticia en Europa

Según información de Corriere della Sera, dos de los equipos que seguían de cerca al delantero mexicano decidieron frenar su interés después de la lesión sufrida en el Mundial. Se trata del Orlando City, de la MLS, y del FC Porto, de Portugal.

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El reporte señala que ambos clubes analizaban la posibilidad de presentar una oferta por el atacante. Sin embargo, la situación física del jugador habría modificado esos planes y, por ahora, ya no formarían parte de la carrera por su fichaje.

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El futuro de Santiago Gimenez en el AC Milan

La misma publicación indica que el AC Milan también ajustó sus expectativas económicas respecto al delantero. Inicialmente, el club italiano buscaba recibir alrededor de 30 millones de euros por su traspaso, lo mismo que habían pagado por él.

Ahora, siempre de acuerdo con la información del medio italiano, la institución rossonera estaría dispuesta a negociar una venta por una cifra cercana a los 21 millones de euros. El cambio respondería tanto a la lesión como al rendimiento que tuvo el mexicano durante la última temporada. Su valor de mercado ronda los 18 Md€, según Transfermarkt.

Santiago Giménez lesión|MEXSPORT

Santiago Gimenez y el panorama para la próxima temporada

Otros equipos que en algún momento siguieron la situación del exjugador de Cruz Azul, como Tottenham Hotspur y Lazio, habrían perdido el interés por El Bebote. Así, tampoco buscarían incorporarlo en este mercado.

Si no aparecen nuevas ofertas durante las próximas semanas, todo apunta a que Santiago Gimenez permanecerá una temporada más en el AC Milan mientras completa su recuperación y busca volver a ganarse un lugar. Es un panorama complejo para el ex Cruz Azul.

