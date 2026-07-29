Santi Gimenez saldría de Milan y solo tiene estas 2 opciones para elegir

Santiago Gimenez viviría sus últimos momentos como jugador del AC Milan tras el anuncio de Gonçalo Ramos como nuevo delantero del conjunto rossonero. El delantero mexicano no entraría en los planes de la directiva debido a la nueva incorporación y su destino estaría en dos una de dos opciones de equipos de la Serie A.

De acuerdo con reportes desde Italia, la primera opción de salida para Gimenez es la Fiorentina, equipo que ha seguido de cerca el momento del "Bebote" desde hace unos meses. La segunda opción de fichaje es la Lazio, que todavía sigue en la búsqueda de un delantero de calidad para afrontar esta nueva temporada.

Fiorentina es una de las dos opciones de salida para Santi Gimenez

El precio de salida de Santi Gimenez en AC Milán

A pesar de que Santiago Gimenez no entra en planes del AC Milan, la directiva italiana le ha puesto un precio importante a su salida: 20 millones de euros. En ese sentido, tanto la Fiorentina como la Lazio deberán hacer un esfuerzo económico importante si quieren fichar al delantero de la Selección Mexicana.

Cabe mencionar que Gimenez no logró iniciar la pretemporada con el equipo italiano debido a una lesión en el tobillo. Por eso, se espera el delantero mexicano logre recuperarse a tiempo luego de su papel con la Selección Mexicana dentro la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Cuántos goles tiene Santi Gimenez en AC Milan

Según cifras de Transfermarkt, Santi Gimenez registra 7 goles y 6 asistencias con el AC Milán en 37 partidos. Es decir, una producción de un gol cada 2.8 partidos disputados, además de sumar 5 tarjetas amarillas y 1 tarjeta roja a lo largo de su paso por el balompié italiano.

Santiago Gimenez suma 7 goles en 37 partidos en AC Milán|Crédito: Santiago Gimenez / IG

El último gol de Gimenez con el AC Milán data de septiembre del 2025 en la victoria 3 a 0 ante el Lecce dentro de la Copa Italia. En la Serie A debemos remontarnos hasta el 9 de mayo del 2025 en la victoria del cuadro rossoneri ante el Bologna por 3 a 1.

