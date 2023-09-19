Milan no puede con el equipo de Newcastle en San Siro

El Milan perdonó al Newcastle (0-0) en su retorno a la Champions League luego un encuentro en el que exhibió superioridad pero no efectividad y en el que seguro mereció más, especialmente en un primer tiempo en el que gozó de numerosas ocasiones claras para deshacer el empate.

Sobrevivió el Newcastle con un solo tiro entre los tres palos, en el tiempo añadido, en lo que fue su vuelta a la Champions tras veinte años de ausencia.

Los hombres de Eddie Howe, perdidos en tierra de nadie durante el inicio, fueron muy inferiores a un Milan que no supo aprovechar el carrusel de ocasiones claras que tuvo en los primeros cuarenta y cinco minutos, esos en los que fue una versión radicalmente diferente a la que dio en la humillante goleada que encajó en el mismo escenario ante el Inter.

Esta vez el Milan fue otro. Con Pobega como titular, con una presión alta que fue efectiva por la intensa marca de Loftus-Cheek -más tarde Musah- sobre Bruno Guimaraes, el cerebro por el que pasaron los mejores momentos de las 'urracas', y con los espacios que permitió el combinado inglés, los de Stefano Pioli fueron agresivos y dañinos, características que, como sucediera el pasado año, solo mostró en Liga de Campeones.

Pulisic, Musah y Reijnders agitaron el partido en la segunda mitad y de nuevo fue el Milan el que gozó de la más clara. Otra vez Leao, con un remate de cabeza al centro de Florenzi que se marchó ligeramente alto. Se animó San Siro y aupó a los suyos, que volvieron a apretar como en el primer tiempo.

Pero no fue suficiente. El Milan, aunque superior y exhibiendo una buen versión, pecó de inefectividad y perdonó en casa, en un San Siro lleno, al Newcastle en la vuelta del combinado inglés al máximo torneo de clubes en Europa.

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Alineaciones Milan vs Newcastle

Comienza la Champions League e iniciamos con encuentro entre equipos de la Serie A (Milan) y la Premier League (Newcastle). Partido que se juega n la cancha del Estadio San Siro.

El AC Milan podría recibir con agrado un rápido regreso a la acción después de la derrota del sábado por 5-1 ante el Inter, su mayor derrota en un derbi desde agosto de 2009, cuando se enfrente al Newcastle United en la Champions League. El siete veces campeón de Europa se encuentra en un grupo complicado junto al PSG y el Borussia Dortmund, por lo que buscará utilizar la experiencia positiva de haber llegado hasta las semifinales de la edición pasada como inspiración.

Antes de su primer encuentro con Newcastle, no tiene un récord reciente inspirador contra clubes ingleses, ganando solo uno de sus últimos 11 partidos (E2, P8), aunque esa victoria fue en los octavos de final contra el Tottenham aquí en febrero. San Siro sigue siendo un lugar complicado para que los visitantes destaquen, ya que los “Rossoneri” solo han perdido uno de sus últimos cinco partidos de la UCL aquí contra equipos que no son de Milán (G4).

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Newcastle regresa a la Champions League después de 20 años y viaja con la moral por lo alto después de poner fin a una racha de tres derrotas al vencer al Brentford por 1-0 el sábado. Por si sirve de algo, Newcastle ha perdido solo uno de sus últimos cuatro partidos contra rivales italianos (G2, E1), pero este es un territorio nuevo no solo para muchos de sus jugadores sino también para su entrenador Eddie Howe.

Jugadores a seguir Milan vs Newcastle

Rafael Leão anotó entre el descanso y el minuto 60 en los dos últimos partidos del Milan y su único gol en la Champions League la temporada pasada, contra el Dinamo Zagreb, también llegó durante ese período. Callum Wilson, que acaba de firmar un nuevo contrato, está preparado para debutar en el torneo y podría tener la última palabra, ya que ninguno de sus últimos seis goles con el club y la selección llegó antes del minuto 60.

