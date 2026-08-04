Míster Leagues Cup: el jugador de Toluca que siempre brilló en esta competencia

La Leagues Cup —con calendario en PDF confirmado— volverá a poner a prueba a Toluca frente a clubes de la MLS. En la antesala del torneo, hay un futbolista que destaca por encima del resto cuando se trata de esta competencia. Sus números lo colocan como el máximo referente ofensivo de los Diablos Rojos en la historia del certamen.

El protagonista es Jesús "Canelo" Angulo, quien suma 6 goles en 12 partidos de Leagues Cup con Toluca. De acuerdo con sus registros, alcanzó esa cifra en apenas 700 minutos, un equivalente a menos de ocho partidos completos. Así, se trata del máximo goleador entre los jugadores de clubes de la Liga BBVA MX en la historia del torneo.

Jesús "Canelo" Angulo domina la Leagues Cup con Toluca

Los 6 goles del mediocampista lo mantienen por encima de cualquier otro futbolista de la Liga MX en la competencia. Además de las anotaciones, Angulo registra 12 apariciones en la Leagues Cup, consolidándose como uno de los jugadores con mayor experiencia internacional dentro del actual plantel escarlata.

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Su rendimiento ha sido especialmente importante en momentos decisivos. Después de superar un periodo complicado por lesiones antes de llegar a Toluca, el futbolista recuperó protagonismo y se convirtió en una pieza habitual dentro del esquema de Antonio el “Turco” Mohamed.

Jesus Canelo Angulo|Toluca FC

Jesús "Canelo" Angulo llega como referente ofensivo

Aunque su desempeño ha generado opiniones divididas entre algunos aficionados, el mediapunta suele responder en escenarios importantes. Su movilidad, llegada al área y capacidad para aparecer en el momento oportuno le han permitido marcar diferencias, especialmente en la Leagues Cup.

Con esos antecedentes, Angulo volverá a ser uno de los jugadores a seguir durante la edición 2026. Toluca buscará avanzar a la fase de eliminación directa y el aporte del futbolista de 29 años podría ser nuevamente determinante.

El calendario de Toluca en la Leagues Cup 2026

Toluca iniciará su participación el miércoles 5 de agosto frente a Seattle Sounders en el Estadio Nemesio Diez a las 8:00 p.m. Su segundo compromiso será el sábado 8 de agosto contra LAFC en el BMO Stadium, a las 9:10 p.m.

Finalmente, cerrará la primera fase el miércoles 12 de agosto enfrentando a FC Dallas en el Estadio Nemesio Diez, desde las 8:00 p.m. Con un historial destacado de Jesús "Canelo" Angulo en esta competencia, Toluca buscará extender ese protagonismo en una nueva edición.

