MLB 2026: ¿Qué juegos habrá HOY lunes 18 de mayo?

La temporada 2026 de las Grandes Ligas sigue su curso y, durante hoy lunes 18 de mayo, la MLB presentará varios juegos realmente atractivos que no te puedes perder. Ante ello, aquí conocerás los duelos a llevarse a cabo hoy, así como sus respectivos horarios en el centro de México.

Así fue el año de los Dodgers este 2024

Como sabes, la MLB es una de las Ligas más importantes, poderosas y populares que hay en Estados Unidos y el resto del mundo. Por tal motivo, son muchos los fanáticos mexicanos que se preguntan a qué hora comenzará el primer juego de hoy, así como el último del día.

¿Qué juegos presenta la MLB hoy lunes 18 de mayo?

Marlins vs Braves | 4:40 de la tarde.

Tigers vs Guardians | 4:40 de la tarde.

Rays vs Orioles | 4:40 de la tarde.

Phillies vs Reds | 4:40 de la tarde.

Nationals vs Mets | 4:40 de la tarde.

Yankees vs Blue Jays | 5:05 de la tarde.

Royals vs Red Sox | 5:40 de la tarde.

8 K for Ranger. pic.twitter.com/Y4LAKfFnNY — Red Sox (@RedSox) May 15, 2026

Te puede interesar: El uruguayo que podría ser el reemplazo de Piovi en Cruz Azul

Te puede interesar: La estrella del América que podría salir del club

Twins vs Astros | 5:40 de la tarde.

Cubs vs Brewers | 5:40 de la tarde.

Rockies vs Rangers | 6:40 de la tarde.

Angels vs Athletics | 7:38 de la noche.

Mariners vs White Sox | 7:40 de la noche.

Padres vs Dodgers | 7:40 de la noche.

Dbacks vs Giants | 7:40 de la noche.

¿Quién es el mejor equipo de la temporada hasta ahora?

Si bien esta pregunta cuenta con evidentes tintes subjetivos, la realidad es que son varias las escuadras que han destacado en esta temporada 2026 de la MLB, destacando lo que han hecho los Tampa Bay Rays a través de su participación en la Liga Americana.

Los Padres de San Diego han seguido el poderío de Los Dodgers de los Ángeles en la Liga Nacional, un hecho similar a lo que ocurre entre los Cubs y los Brewers, mismos que seguramente buscarán llegar a la gran final después de una temporada que ha sorprendido para bien.