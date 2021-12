Pelotero mexicano es contratado por los Padres de San Diego

Un mexicano más ha sido por un equipo de las Grandes Ligas, todo ello ocurrido por el papel realizado en la exitosa temporada de la Liga Invernal Mexicana, se trata de: Óliver Carrillo que ha firmado con los Padres de San Diego en las últimas horas.

El jardinero que fue reconocido como el Jugador Más Valioso de esta fugaz temporada, militó en la novena conformada por peloteros prospectos de El Águila de Veracruz y los Leones de Yucatán y ahora encarará un desafío de alto calibre.

Carrillo, conocido como ‘Chanito’, convenció a Emmanuel Rangel, scout de los Padres con su actuación en la Liga Invernal Mexicana. Estuvo cerca de quedarse con la triple corona de bateo en la Zona Sur: se agenció los títulos de campeón de cuadrangulares (8), de carreras producidas (46) y fue segundo de porcentaje de bateo (.441); además, fue líder de OBP (.586) y de slugging (.806). Lo anterior lo hizo merecedor a ser el Jugador Más Valioso 2021 de la Zona Sur.

Los orígenes de Óliver Carrillo

Carrillo, nacido en 19 de enero de 2002 en el Ejido Gregorio Vázquez Moreno en el municipio de Rosario en Sinaloa, hizo su debut en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) el 6 de junio de 2021, al ingresar como bateador emergente por Luis ‘Pepón’ Juárez , en el octavo inning ante los Tigres de Quintana Roo.

El ‘Pepón’, quien deslumbró en la temporada y en los playoffs, pero que se apagó en los juegos definitivos de la Serie del Rey, siempre fue cercano al novel toletero y está orgulloso de lo logrado por el prospecto.

“Es un gusto y un orgullo que jóvenes como él lleguen a tener este tipo de oportunidades y es un caso de perseverancia de alguien que no se rindió. Muchas veces le dijeron que no y no se cansó. Se entregó al beisbol como se debe y recibió una recompensa muy grande”, adelantó el ‘Pepón’ Juárez.

Agregó que “eso nos da mucho gusto a mis compañeros y a mí: que una persona como ‘Chanito’ pueda salir para una organización de Grandes Ligas. Es un ser humano muy humilde y sencillo”, expresó.

Mientras que Carrillo recordó que Juárez, al igual que Marco Jaime, Sebastián Valle, entre otros, le dieron muchos consejos de los cuales aprendió y ahora ellos celebran desde sus trincheras esta victoria que la sienten como suya.



La formación de Óliver Carrillo

El toletero arribó a la Academia del Pacífico de Leones de Yucatán a los 16 años y participó en Ligas internacionales de prospectos y fue la LIM la que le dio un espacio para poder mostrarse y demostrar su talento.

“El proceso de Oliver para nosotros fue muy sorprendente. Lo firmamos desde los 16 años, primero en la Academia del Pacífico con proceso educativo y entró a Ligas de desarrollo. Trabaja muy fuerte. Se nos hacía raro que no se concretara ninguna firma. Afortunadamente con la LIM y con sus resultados, fue nombrado MVP y eso fue la cereza del pastel”, comentó Abraham Valdés, gerente de la Academia del Pacífico.