MLB 2026: ¿Qué juegos se disputarán HOY martes 26 de mayo?

Uno de los deportes más importantes a nivel mundial se dice listo para presentar una jornada más este martes 26 de mayo, esto en medio de todas las polémicas que la MLB ha vivido a lo largo de la campaña. Ante ello, luce interesante conocer qué juegos se disputarán este día.

Después de más de 50 juegos disputados a lo largo de la temporada 2026, la MLB está cerca de llegar al momento más importante con escuadras que han logrado sobresalir desde sus respectivas trincheras, motivo por el cual no está de más conocer los juegos que se llevarán a cabo hoy.

¿Qué juegos presenta la MLB hoy martes 26 de mayo?

Guardians vs Nationals | 16:10 horas.

Orioles vs Rays | 16:35 horas.

Pirates vs Cubs | 16:40 horas.

Tigers vs Angels | 16:40 horas.

Red Sox vs Braves | 16:40 horas.

Blue Jays vs Marlins | 16:45 horas.

Mets vs Reds | 17:07 horas.

Brewers vs Cardenales | 17:40 horas.

Today’s Photo of the Game presented by Daiso. pic.twitter.com/leS8pOhKgi — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) May 24, 2026

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Royals vs Yankees | 17:40 horas.

White Sox vs Twins | 17:40 horas.

Rangers vs Astros | 18:05 horas.

Padres vs Phillies | 19:40 horas.

Athletics vs Marines | 19:40 horas.

Giants vs Dbacks | 19:45 horas.

Dodgers vs Rockies | 20:10 horas.

¿Qué equipo tiene la plantilla menos costosa de la MLB en su temporada 2026?

Mientras que los Dodgers de Los Ángeles cuentan con la plantilla más costosa de la temporada 2026 de la MLB con un valor superior a los 400 millones de dólares, el equipo con el plantel más modesto es nada más y nada menos que los Cleveland Guardians, institución que, de acuerdo con Sports Illustrated, tiene un nómina de apenas 62 millones de dólares.

A pesar de esta situación, vale decir que los Guardians han logrado fraguar una temporada que ha superado por completo las expectativas pues, en estos momentos, está en la lucha por el liderato de la zona central de la Liga Americana, lo cual habla del trabajo que el equipo ha tenido en los últimos meses.