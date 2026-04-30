¿Qué JUEGOS de la MLB se disputarán HOY jueves 30 de abril?
En los siguientes párrafos podrás conocer todos los juegos de la MLB que se llevarán a cabo este jueves 30 de abril. ¿Qué partido te interesa más?
Un nuevo mes está por terminar y, con ello, la posibilidad de que los amantes del béisbol disfruten de una de las jornadas más entretenidas y llamativas de la semana. Por tal motivo, es preciso que conozcas qué juegos, correspondientes a la MLB, se llevarán a cabo hoy jueves 30 de abril.
Reporte desde Dodger Stadium, previo al Juego 2 de la Serie Mundial | Yankees vs Dodgers
Será durante este día que las Grandes Ligas, en su temporada 2026, presente un total de nueve juegos para el goce de sus aficionados alrededor del mundo. Estos comenzarán desde las 10:15 de la mañana (tiempo centro de México) y se extenderán hasta la tarde - noche en la capital del país.
¿Qué juegos de la MLB habrá hoy jueves 30 de abril?
- Braves vs Tigers | 10:15 horas.
- Pirates vs Cardenales | 10:35 horas.
- Orioles vs Astros | 10:35 horas.
- Red vs Rockies | 10:40 horas.
- Phillies vs Giants | 11:05 horas.
Brice launches one!#ChaseTheFight pic.twitter.com/7025ENxE7K— Houston Astros (@astros) April 28, 2026
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- Mets vs Nationals | 11:10 horas.
- Brewers vs Dbacks | 11:40 horas.
- Athletics vs Royals | 13:05 horas.
- Twins vs Blue Jays | 17:40 horas.
¿Cuáles son las mejores escuadras de la MLB hasta ahora?
- Yankees de Nueva York: Después de prácticamente 30 juegos disputados, los Yankees han demostrado ser el mejor equipo de la Liga Americana al sumar más puntos que cualquier otro, por lo que, hasta ahora, son candidatos para lograr el título de la MLB.
- Bravos de Atlanta: En la Liga Nacional este equipo se ha convertido en una de las sorpresas más atractivas al registrar el doble de victorias en relación a las derrotas que ha tenido, lo cual habla del impacto que tiene en el diamante.
- Dodgers de Nueva York: Los actuales bicampeones de la MLB se mantienen como gran favorito al título al tener números similares a los Bravos, por lo que se espera que mantengan el ritmo hasta el final de la temporada.