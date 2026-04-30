¿Qué JUEGOS de la MLB se disputarán HOY jueves 30 de abril?

Un nuevo mes está por terminar y, con ello, la posibilidad de que los amantes del béisbol disfruten de una de las jornadas más entretenidas y llamativas de la semana. Por tal motivo, es preciso que conozcas qué juegos, correspondientes a la MLB, se llevarán a cabo hoy jueves 30 de abril.

Reporte desde Dodger Stadium, previo al Juego 2 de la Serie Mundial | Yankees vs Dodgers

Será durante este día que las Grandes Ligas, en su temporada 2026, presente un total de nueve juegos para el goce de sus aficionados alrededor del mundo. Estos comenzarán desde las 10:15 de la mañana (tiempo centro de México) y se extenderán hasta la tarde - noche en la capital del país.

¿Qué juegos de la MLB habrá hoy jueves 30 de abril?

Braves vs Tigers | 10:15 horas.

Pirates vs Cardenales | 10:35 horas.

Orioles vs Astros | 10:35 horas.

Red vs Rockies | 10:40 horas.

Phillies vs Giants | 11:05 horas.

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Mets vs Nationals | 11:10 horas.

Brewers vs Dbacks | 11:40 horas.

Athletics vs Royals | 13:05 horas.

Twins vs Blue Jays | 17:40 horas.

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