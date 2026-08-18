MLB 2026: Horarios en México de los 15 partidos de HOY martes 18 de agosto

Este martes 18 de agosto la temporada 2026 de la MLB presentará varios juegos que forman parte de la Liga Nacional y Americana, mismos que se presentan de manera interesante a unas semanas para la culminación de la campaña regular con miras a los playoffs.

Será este martes cuando la MLB presente un total de 15 compromisos a lo largo del día, mismos que enfrentarán a lo mejor de la baraja actual de las Grandes Ligas. Por tal motivo, aquí conocerás los horarios que cada juego tendrá al interior de la República Mexicana. ¿Estás listo?

¿Qué partidos presentará la MLB hoy martes 18 de agosto?

Orioles vs Yankees | 16:35 horas.

Guardians vs Giants | 16:40 horas.

Reds vs Cardinals | 16:40 horas.

Pirates vs Tigers | 16:40 horas.

Rays vs Blue Jays | 16:40 horas.

Phillies vs Marlins | 16:40 horas.

Red Sox vs Dbacks | 17:10 horas.

Mets vs Padres | 17:10 horas.

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Royals vs Athletics | 17:40 horas.

Brewers vs Mariners | 17:40 horas.

Twins vs Braves | 17:40 horas.

Cubs vs White Sox | 18:05 horas.

Rangers vs Nationals | 18:05 horas.

Astros vs Angels | 18:10 horas.

Rockies vs Dodgers | 18:40 horas.

¿Cuándo empieza la postemporada de la MLB y cuando inicia la Serie Mundial?

La postemporada de la MLB en su año 2026 comenzará el martes 29 de septiembre a través de las Series de Comodines, mismas que se llevarán a cabo desde este día y hasta el 1 de octubre para, posteriormente, dar paso a las Series Divisionales, las cuales serán del 3 al 10 de octubre.

Las Series de Campeonato de la MLB comenzarán un día después para terminar el 20 de octubre. Finalmente, la Serie Mundial de Béisbol comenzará el 23 de octubre para finalizar el 31 de octubre en caso de que el partido se alargue hasta el séptimo juego como ha ocurrido en el pasado.