MLB 2026: Estos son los PARTIDOS que se disputarán HOY jueves 20 de agosto

La temporada 2026 de las Grandes Ligas sigue su curso y, durante este jueves 20 de agosto, la MLB presenta una corta, pero muy atractiva jornada en donde varias escuadras buscarán el triunfo que los acerque a la ronda de playoffs, la cual está cada vez más cerca de llegar.

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A diferencia de lo que ocurre normalmente, para este jueves 20 de agosto la MLB presentará solamente nueve juegos que se distribuirán desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Por tal motivo, aquí conocerás los horarios de todos los encuentros en tiempo centro de México.

¿Qué partidos entrega la MLB hoy jueves 20 de agosto?

Reds vs Cardenales | 10:40 de la mañana.

Guardians vs Giants | 11:10 de la mañana.

Rays vs Blue Jays | 11:10 de la mañana.

Royals vs Athletics | 12:10 de la tarde.

White Sox vs Braves | 12:10 de la tarde.

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Brewers vs Mariners | 12:10 de la tarde.

Orioles vs Yankees | 4:35 de la tarde.

Rangers vs Nationals | 6:05 de la tarde.

Astros vs Angels | 6:10 de la tarde.

¿Cuáles son los equipos con más derrotas en la temporada 2026 de la MLB?

Si bien hay algunas escuadras que han destacado del resto por la cantidad de victorias que han sumado hasta ahora como los Brewers, los Dodgers, los Braves y los Yankees de Nueva York, también existen equipos que han decepcionado a sus fanáticos en esta temporada.

Y es que, unas semanas para el inicio de los playoffs de la MLB 2026, algunas instituciones quedaron fuera de cualquier aspiración de postemporada gracias a las derrotas registradas hasta ahora, teniendo como ejemplos a los Royals, Athletics, Angels, Giants y Rockies, los cuales suman más de 70 descalabros hasta ahora.