Por este motivo es más fácil llegar a Europa desde la MLS que desde la Liga BBVA MX

Dar el salto a Europa se ha convertido en un problema recurrente para varios futbolistas mexicanos dentro de la Liga BBVA MX. Esto ha llevado a cuestionarse las razones por las que los jugadores no logran cruzar el océano y, una de las comparativas más recurrentes, tiene como protagonista a la MLS, liga que suele vender más a menudo hacia el exterior y precisamente al Viejo Continente .

El caso más reciente es el de Obed Vargas, mediocampista mexico-estadounidense que fue vendido al Atlético Madrid por una suma de apenas 3 millones de dólares . El joven de 20 años logró dar el salto a Europa gracias a que su club, Seattle Sounders, facilitó su salida sin imponer un monto de venta exageradamente alto. Esta es la principal diferencia con el futbol mexicano, ya que los clubes de la Liga BBVA MX aspiran a vender más alto.

La MLS tiende a exportar mayor talento a Europa que la Liga BBVA MX|Crédito: Atlético Madrid / X

Un caso reciente y específico es el de Elías Montiel, pivote del Pachuca, quien fue pretendido por el Ajax de Ámsterdam. Sin embargo, la directiva del cuadro hidalguense contaba con unas pretensiones muy altas: solicitaban 15 millones de dólares para darle salida al joven mediocampista. Los de Países Bajos consideraban este monto como excesivo y el jugador no logró viajar hacia el continente europeo, perteneciendo aún a los Tuzos.

¡REALIDADES TOTALMENTE DIFERENTES!



💰🌍 La gran diferencia al dar el salto a Europa está en el punto de partida.

No es lo mismo intentar llegar al fútbol europeo desde Liga MX que hacerlo desde la MLS 🇲🇽🇺🇸



🔴 En el verano pasado, Ajax mostró interés en Elías Montiel

La MLS creó reputación con el futbol europeo

Durante los últimos años, la MLS ha ganado confianza por parte del mercado europeo al haber realizado ventas a bajo costo (entre 2 y 3 millones de dólares). Un ejemplo es el de Weston Mckennie y Giovanni Reyna, quienes salieron gratis hacia Schalke 04 y Borussia Dortmund respectivamente. Tyler Adams, mediocampista que hoy vale 25 millones de euros, es otro gran ejemplo, quien fue vendido por 2.6 millones al RB Leipzig en 2019.

Estas ventas a bajo coste o incluso gratis han hecho crecer la reputación de la MLS en cuanto a formación de grandes talentos, lo que ha permitido que hoy los clubes europeos realicen inversiones mucho más gigantes por sus jugadores. Por ejemplo, Bayern Múnich pagó 14 millones de euros en 2019 para fichar a Alphonso Davies (Vancouver Whitecaps), mientras que Newcastle desembolsó 24 millones de euros por la ficha de Miguel Almirón (Atlanta United) ese mismo año.

En este contexto, la Liga BBVA MX deberá bajar sus pretensiones si desea ser un mercado llamativo para el futbol europeo y así aumentar la competitividad de los futbolistas mexicanos jugando en ligas más poderosas.

