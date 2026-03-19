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MLS y Liga MX se adueñan de la CONCACAF Champions Cup

La MLS y la Liga MX siguen demostrando su poder en la Concacaf Champions Cup, dominando el torneo y dejando claro quiénes marcan el ritmo en la región. Los equipos de ambas ligas han tomado protagonismo y se perfilan como los grandes favoritos para levantar el título.

Por: Hiram Romero | Stoic Media

La MLS y la Liga MX siguen demostrando su poder en la Concacaf Champions Cup, dominando el torneo y dejando claro quiénes marcan el ritmo en la región. Los equipos de ambas ligas han tomado protagonismo y se perfilan como los grandes favoritos para levantar el título.

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