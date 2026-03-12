logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol
América Atlas Atlético de San Luis Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro.webp Santos Laguna Tigres Tijuana Toluca
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

¡América vs Messi a nada de hacerse realidad! Estadio Banorte podría ver a Lionel Messi

El esperado duelo entre Lionel Messi y el Club América podría estar más cerca de lo que muchos imaginan. La posibilidad de ver al astro argentino enfrentando a las Águilas en el Estadio Azteca ha generado gran expectativa entre los aficionados del fútbol mexicano.

Por: Hiram Romero | Stoic Media

El esperado duelo entre Lionel Messi y el Club América podría estar más cerca de lo que muchos imaginan. La posibilidad de ver al astro argentino enfrentando a las Águilas en el Estadio Azteca ha generado gran expectativa entre los aficionados del fútbol mexicano.

Te Recomendamos