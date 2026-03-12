¡América vs Messi a nada de hacerse realidad! Estadio Banorte podría ver a Lionel Messi

La Copa Mundial de la FIFA 2026 traerá grandes cambios históricos: más selecciones, nuevo formato y reglas que transformarán el torneo más importante del fútbol. En este video de Juego Cruzado te explicamos las nuevas reglas del Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, y que será el primero en la historia con 48 selecciones participantes.

10 marzo, 2026