¡Nueva piel de Argentina! Tradición y cultura rumbo a La Copa Mundial de la FIFA 2026
La nueva playera de la Selección Argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026 destaca por su mezcla de tradición y cultura, reflejando la identidad y pasión del país. Un diseño que mantiene los colores históricos, pero con detalles modernos que conectan con su legado futbolístico.
La nueva playera de la Selección Argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026 destaca por su mezcla de tradición y cultura, reflejando la identidad y pasión del país. Un diseño que mantiene los colores históricos, pero con detalles modernos que conectan con su legado futbolístico.