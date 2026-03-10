logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol
América Atlas Atlético de San Luis Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro.webp Santos Laguna Tigres Tijuana Toluca
Breaking News

¡Increíble! El objeto MÁS INESPERADO de Messi que Inter Miami pone en venta

Nuevas reglas de La Copa Mundial de la FIFA 2026| 48 equipos y nuevo formato

La Copa Mundial de la FIFA 2026 traerá grandes cambios históricos: más selecciones, nuevo formato y reglas que transformarán el torneo más importante del fútbol. En este video de Juego Cruzado te explicamos las nuevas reglas del Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, y que será el primero en la historia con 48 selecciones participantes.

Por: Hiram Romero | Stoic Media

La Copa Mundial de la FIFA 2026 traerá grandes cambios históricos: más selecciones, nuevo formato y reglas que transformarán el torneo más importante del fútbol. En este video de Juego Cruzado te explicamos las nuevas reglas del Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, y que será el primero en la historia con 48 selecciones participantes.

Te Recomendamos