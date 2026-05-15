EA Sports FC 26 presenta su “Modo Mundial 2026”; características y fecha de lanzamiento

Estamos a un mes de que inicie formalmente la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los eventos más importantes que existen a nivel internacional dentro del apartado deportivo. Por tal motivo, los amantes de los videojuegos se preguntan si el EA Sports FC hará algo al respecto.

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Como sabes, el EA Sports FC 26 es el videojuego de futbol más popular que existe en la actualidad, aunque también es un hecho que este ha perdido cierta relevancia desde que se terminó el acuerdo entre Electronic Arts y la FIFA para que el título contara con este nombre.

¿El EA Sports FC 26 tendrá su Modo Mundial 2026?

De forma extraoficial, distintos insiders en redes sociales han dado a conocer que el EA Sports FC 26 contará con un Modo Mundial 2026, el cual se equipara a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá, aunque con excepciones y características bastante claras.

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🚨 ATENTOS: El Mundial 2026 llegará a EA Sports FC 26 de forma GENÉRICA. Habrá un modo similar a la competición. Alrededor de 60 selecciones, jugadores y algunos estadios están licenciados. NO hay acuerdo con FIFA para una licencia oficial del torneo. @_ReFIFA ⛔️🏆🎮 pic.twitter.com/13heLwPYuj — 100% FICHAJES DE FÚTBOL (@FichajeGoleador) May 3, 2026

La primera gran característica es que este videojuego relacionado a la Copa Mundial de la FIFA 2026 será un torneo totalmente genérico, por lo que será disputado por las selecciones que forman parte del EA Sports FC 26, así como algunas otras que se añadirán próximamente.

Se sabe, además, que el Modo Mundial 2026 también contará con nuevas caras en distintos jugadores, así como nuevos estadios en los Estados Unidos relacionados con el Mundial. Finalmente, algunas selecciones harán acto de aparición como lo son Indonesia, Uruguay, Turquía, Brasil, Túnez y Canadá.

¿Cuándo llega el Mundial al EA Sports FC 26?

Insiders en redes sociales mencionan que el Modo Mundial en el EA Sports FC 26 llegaría el próximo 2 de junio sin licencia; es decir, nueve días antes del debut de la Selección Mexicana frente al combinado de Sudáfrica, programado para el 11 de junio a las 13:00 horas.