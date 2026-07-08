ÚLTIMA HORA: Egipto presentó una denuncia a la FIFA por el partido contra Argentina y exigió que excluyan al árbito del Mundial 2026

La reciente victoria de Argentina por 3-2 ante Egipto en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha dejado una sensación de descontento para Egipto. La delegación egipcia, visiblemente molesta con la actuación del árbitro francés François Letexier y sus asistentes, ha formalizado una queja ante la FIFA.

La denuncia de la Federación Egipcia

Hany Abo Rida, presidente de la Federación Egipcia, ha solicitado oficialmente una investigación exhaustiva sobre las decisiones arbitrales tomadas durante el encuentro. La postura de Egipto es contundente: exigen que el equipo arbitral francés sea apartado del torneo, argumentando que sus fallos fueron determinantes en el resultado final a favor del equipo liderado por Lionel Messi.

En un comunicado oficial, la federación expresó su profunda preocupación por la falta de coherencia e imparcialidad, cuestionando especialmente el uso del VAR. Los puntos centrales del reclamo son:



El gol anulado a Mostafa Ziko: Egipto considera injusta la decisión de invalidar el tanto por una supuesta falta previa de Marwan Ateya sobre Lisandro Martínez.

Egipto considera injusta la decisión de invalidar el tanto por una supuesta falta previa de Marwan Ateya sobre Lisandro Martínez. La acción de Julián Álvarez sobre Mohamed Salah: Argumentan que el VAR no aplicó el mismo criterio en esta jugada, la cual derivó en el tercer gol argentino, anotado por Enzo Fernández.

El malestar fue tal que, hacia el final del partido, varios integrantes del equipo egipcio, incluido el entrenador Hossam Hassan, fueron amonestados, y un miembro del cuerpo técnico resultó expulsado debido a las intensas protestas.

Denuncias de irregularidades y acusaciones de parcialidad

El técnico egipcio, Hossam Hassan, fue más allá de la queja formal y denunció un trato injusto, insinuando que el torneo podría estar manipulado. Durante el partido, realizó gestos que aludían a posibles actos de racismo, y en la conferencia de prensa posterior, no dudó en declarar: "El resultado fue influido por factores internos y externos. Parecía haber presión por parte de Argentina sobre el árbitro, lo que condujo a este desenlace".

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