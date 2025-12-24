Por eso se queda: todos los títulos que el ‘Turco’ Mohamed puede ganar en Toluca hasta que termine su contrato
El argentino le devolvió la grandeza a los Diablos Rojos, pues los colocó como el segundo equipo más ganador de la Liga BBVA MX, pero aspira a ganar más trofeos
Antonio “Turco” Mohamed tiene una gran marca con el Toluca, pues en su primer año como choricero conquistó 4 títulos: 2 de la Liga BBVA MX, un Campeón de Campeones y un Campeones Cup 2025. No obstante, el argentino aspira a ganar más campeonatos hasta que su contrato termine que, según diversas fuentes, es hasta junio de 2027 .
Mohamed ya escribió su nombre con letras doradas en la historia del futbol mexicano al conseguir su quinto campeonato de la Liga BBVA MX como entrenador al vencer en una tanda de penales agónica a Tigres . Con ello, igualó el récord de grandes técnicos mexicanos como Víctor Manuel Vucetich, Manuel Lapuente y Javier de la Torre.
El argentino está a un campeonato de liga de igualar a Raúl Cárdenas y a 2 de los máximos ganadores del futbol mexicano, como lo son Ricardo “Tuca” Ferretti e Ignacio Trelles, quienes están en la cima con 7 títulos.
“Turco” tiene la oportunidad de consagrar a Toluca como un equipo de época, pues en este 2026 disputará varios torneos, en busca de llevarse la mayoría de los trofeos. El primero de ellos es el Clausura 2026, que de ganarlo, los Diablos Rojos se consagrarían tricampeones, igualando el récord del América en torneos cortos. Además del Apertura 2026 y del Clausura 2027, que es cuando se tiene pactado que concluya su contrato.
Los torneos internacionales que pueden catapultar al Toluca y al “Turco” Mohamed
Toluca y Antonio Mohamed tendrán un 2026 muy movido, pues no solo disputarán los torneos de la Liga BBVA MX, sino también de talla internacional, que pueden catapultar al conjunto choricero y a su entrenador. Estas son las justas que disputarán.
- Concachampions 2026
- Leagues Cup 2026
- Copa Intercontinental (en caso de conseguir el boleto)
- Mundial de Clubes (en caso de conseguir el boleto)
El conjunto escarlata y el argentino también disputarán los trofeos de Campeón de Campeones 2026 y la Supercopa de la Liga BBVA MX, para consolidar al equipo como uno de los mejores de México.