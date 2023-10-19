Mohammed Salah exige ayuda humanitaria en la zona de guerra

El delantero egipcio del Liverpool, Mohammed Salah, ha exigido “poner fin a las masacres” y proporcionar "ayuda humanitaria de manera inmediata a Gaza", que actualmente sufre los ataques de Israel, en una respuesta detonada la semana pasada por un bombardeo del grupo terrorista Hamás.

Salah ha pedido cordura a todas las partes, ha subrayado que todas las vidas humanas son igual de importantes, y ha pedido que prevalezca la humanidad sobre los conflictos políticos, religiosos o de cualquier otra índole.

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“Ha habido demasiada violencia y demasiada brutalidad desgarradora. Es insoportable presenciar la escalada de las últimas semanas. Todas las vidas son sagradas y deben ser protegidas. Las masacres deben parar. Las familias están siendo destrozadas", mencionó a través de un video publicado en sus redes sociales.

“Lo que está claro ahora es que se debe permitir la ayuda humanitaria a Gaza de inmediato. La gente allí está en condiciones terribles. Las escenas de anoche en el hospital fueron horrorosas. El pueblo de Gaza necesita con urgencia alimentos, agua y suministros médicos. Hago un llamado a los líderes mundiales para que se unan para evitar una mayor masacre de todas las almas inocentes. La humanidad debe prevalecer”.

Egipto, país natal de Mohammed Salah, se ubica a un lado de Israel, muy cerca de la zona de guerra.

La Premier League se une al luto por las víctimas de la guerra

La Premier League anunció que durante la jornada de este fin de semana en la Premier League, futbolistas, entrenadores y personal de la liga portarán brazaletes negros “como muestra de respeto por todos los afectados” por la guerra entre Israel y Gaza.

Asimismo, habrá un minuto de silencio antes del inicio de cada uno de los partidos partidos, que se llevarán a cabo entre el sábado 21 de octubre y el lunes 23 de octubre.

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