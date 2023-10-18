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Juan Reynoso podría regresar a dirigir al Cruz Azul

El técnico Juan Reynoso podría ser cesado de la Selección de Perú en los próximos días; el Cruz Azul estaría ilusionado en recontratar al estratega

Juan Reynoso Cruz Azul

Escrito por: Memo Gómez

El entrenador actual de la Selección Peruana, Juan Reynoso estaría cerca de ser cesado por el combinado de su país tras tener un mal arranque en las eliminatorias de la CONMEBOL, rumbo al Mundial de 2026.

Es por eso, que la afición del Cruz Azul estaría ilusionada de tener de regreso al técnico que comandó el título de Cruz Azul en 2021.

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El cuadro nacional de Perú, se encuentra en la penúltima posición de la clasificación sudamericana, sumando solo un punto de 12 posibles. Cosechando un empate en la primera jornada ante Paraguay y tres caídas consecutivas, La Bicolor aún no conoce la victoria en lo que va de la competición.

Luego de sufrir otro descalabro por parte de la Argentina liderada por Lionel Messi, la situación en el banquillo de Reynoso es delicada y se especula que el estratega podría dejar el cargo en los próximos días.

Por otra parte, La Máquina igualmente atraviesa una larga crisis deportiva que lo sitúan en el lugar 16 con 11 unidades. El rendimiento de la plantilla dirigida por Joaquín Morenos tras la salida de Ricardo Ferretti no ha mejorado, se espera que el mexicano no continúe para el siguiente certamen.

Si la destitución de Juan se llega a concretar, los seguidores celestes empezarían a soñar con un posible regreso del estratega que comandó al equipo de romper la sequía del club cementero de casi 24 años sin un campeonato de liga en el Torneo Guardianes 2021.

El ex futbolista peruano tiene buenos números durante su paso al cargo del nueve veces campeón del futbol mexicano, con un récord de 62 triunfos, 25 empates y 21 derrotas.

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