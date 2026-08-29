Fabrizio Romano revela la cantidad que pagará Mónaco por Erik Lira

Después de una larga incertidumbre y de meticulosas negociaciones, finalmente Erik Lira será nuevo jugador del AS Mónaco luego de que el equipo del principado alcanzara un acuerdo con el Cruz Azul para la venta del jugador y los detalles de la transferencia fueron revelados por el periodista especializado en el mercado de jugadores, Fabrizio Romano.

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La millonada que pagará AS Mónaco por Erik Lira

De acuerdo con Romano, el AS Mónaco habría acordado pagar 8 millones de euros más 3 millones de euros en variantes por el 80% de los derechos federativos de Erik Lira al Cruz Azul por un contrato que lo vinculará al club del principado durante los próximos cinco años.

Por su parte, La Máquina se quedará con el 20% de la carta de Lira para futuras transacciones del jugador en el mercado europeo.

Sin embargo, el conjunto francés aun deberá liberar una plaza de jugador extracomunitario para que Lira pueda ser registrado en la plantilla y tendrá hasta el 1 de septiembre para vender a alguno de sus jugadores en el mercado de fichajes del verano.

Erik Lira no estará disponible para el equipo de Joel Huiqui para el siguiente partido ante el Necaxa y se espera que en los próximos días haga el viaje al Viejo Continente para ser presentado oficialmente como nuevo jugador del Mónaco.

El defensa central llegó a Cruz Azul en el Clausura 2022 procedente de los Pumas y durante su estancia en La Máquina disputó un total de 203 partidos con dos goles y dos asistencias entre compromisos de la Liga BBVA MX, Leagues Cup, Campeón de Campeones, Copa de Campeones de Concacaf y FIFA Copa Intercontinental.

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