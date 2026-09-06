HOY en Apple TV: Fue basada en hechos reales deportivos, aparece Brad Pitt y fue nominada a los Oscars por mejor película

Una de las películas deportivas, basada en hechos reales, que más impacto ha generado en la industria del cine y del deporte, es la cinta llamada Moneyball.

Una película en la que aparece Brad Pitt como el protagonista, junto a Johan Hill, dirigida por Bennett Miller, en la que cuentan la historia de Athletics de Oakland de 2002. Temporada en la que lograron 20 victorias de forma consecutiva, un récord de 103 victorias y 59 derrotas, terminando primeros en la División Oeste de la Liga Americana, temporada que se volvió historica por la estrategia del gerente general Billy Beane el cual armo el equipo basado en lo estadístico-analítica.

Moneyball has to be considered one of the best sports films of the 21st Century. This film gave us career-best performances from Brad Pitt & Jonah Hill, not to mention one of Philip Seymour Hoffman’s final roles. More than anything, Moneyball gave us moments like this. pic.twitter.com/MX5NkImkVU — Cinema Tweets (@CinemaTweets1) April 10, 2025

La temporada de los Athletics fue el tema del libro de Michael Lewis de 2003, Moneyball: El arte de ganar un juego injusto, de la cual nace la adaptación cinematográfica del libro, con la película Moneyball que se estrenó en 2011.

¿De qué trata la película Moneyball?

La película Moneyball cuenta la historia desde la perspectiva de Billy Beane, gerente general de los Athletics de Oakland, que junto a Peter Brand, interpretado por Johan Hill, forman un equipo competitivo con base a la estadistica y analitica con jugadores de "bajo" cartel, con un costo accesible para competir contra las grandes potencias de ese momento, pero con el rendimiento de jugadores que necesita el equipo para poder llevarse la victoria y competir.

La película nos lleva por las diferentes decisiones que debe de tomar Billy Beane para compertir en la temporada, las duda que genera en la institución , las criticas que recibe de la prensa por empezar a utilizar una nueva estrategia en la historia del deporte de la MLB y el gran dilema de poder romper con la frase "así lo hemos hecho siempre".

Una película basada en hechos reales, con una estrategia de Paul DePodesta que impulsó y le dio buenos resultados al equipo.

Para amantes del deporte rey, es una de las películas más llamativas, emotivas y con gran emoción en los últimos años. Un sentimiento que comparten aquellos amantes del cine que se han dado la oportunidad de verla pues consideran que queda de lado el deporte.

Es una buena fecha para poder ver Moneyball ya que la gran hazaña de 20 partidos sin perder cumplió 24 años pues su derrota fue un 4 de septiembre de 2002.

Los premios a los que fue nominada la película Moneyball

En su momento, Moneyball tuvo 6 nominaciones en los Oscars, los cuales fueron:

Mejor película (producida por Michael De Luca, Rachael Horovitz y Brad Pitt)

Mejor actor principal (Brad Pitt)

Mejor actor de reparto (Jonah Hill)

Mejor guion adaptado (Steven Zaillian, Aaron Sorkin y Stan Chervin)

Mejor montaje (Christopher Tellefsen)

Mejor sonido (David Parker, Michael Semanick, Ren Klyce y Bo Persson)

Brad Pitt didn't need a dramatic speech to make Moneyball one of his greatest performances.. pic.twitter.com/hoTzRi5vb1 — Morgan (@MorganHybrid1) August 30, 2026

¿Dónde ver Moneyball?

La película de Moneyball la vas a poder ver por Apple TV, teniendo cuenta y pagando 50 pesos extra para poder rentarla.

