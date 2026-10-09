¡IMPRESIONANTE MOSAICO EN EL VOLCÁN! La afición de Tigres se LUCE ante Toluca
¡SE ENCIENDE EL VOLCÁN! La afición de Tigres preparó un espectacular mosaico de luces que iluminó el Estadio Universitario previo al duelo ante Toluca. ¡Una auténtica locura en Monterrey! 😱⚽
¡IMPRESIONANTE MOSAICO DE LUCES EN EL VOLCÁN! La afición de Tigres hizo vibrar el Estadio Universitario con un espectacular mosaico previo al enfrentamiento contra Toluca, correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX.