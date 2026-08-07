Erik Lira usa este reloj que es mucho menos costoso de lo que varios pensarían

Erik Lira atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera siendo capitán del Cruz Azul, equipo que se centra en el calendario de la Leagues Cup. Además, suena en el mercado europeo en clubes como el AS Mónaco. Sin embargo, fuera de las canchas también llama la atención por un detalle muy distinto: el reloj que utiliza habitualmente.

El futbolista de La Máquina no lleva en su muñeca un accesorio de decenas o cientos de miles de pesos. Hace un tiempo fue visto usando un Bioceramic MoonSwatch Mission on Earth, un modelo menos costoso de lo que se cree. Mientras tanto, aún se sabe poco del futuro europeo de Lira.

Erik Lira recibió una oferta de un equipo de Europa, pero la rechazó, a fin de no correr riesgos a menos de un año del Mundial|@eriklira

Las características del reloj que utiliza Erik Lira

El reloj de Erik Lira, el MoonSwatch Mission on Earth, está inspirado en el histórico Omega Speedmaster Moonwatch y en la imagen del planeta Tierra vista desde el espacio. Su caja está fabricada con biocerámica, un material desarrollado por Swatch que combina cerámica con componentes de origen biológico.

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El modelo también incorpora un bisel con taquímetro, movimiento suizo de cuarzo, funciones de cronógrafo y una correa de velcro. Además, en la tapa trasera aparece una ilustración del planeta Tierra, uno de los detalles distintivos de esta edición.

¿Cuánto cuesta el reloj que usa Erik Lira?

Uno de los aspectos que más sorprende es su precio. En México, el valor oficial del MoonSwatch Mission on Earth que luce Erik Lira es de 5,950 pesos, una cifra muy inferior a la de otros relojes de lujo que suelen portar futbolistas de élite.

Dependiendo de su estado de conservación y de si conserva caja y documentos originales, el reloj del mediocentro de 26 años puede encontrarse entre 3,800 y 7,500 pesos en el mercado de reventa.

|Instagram: Cruz Azul

El presente de Erik Lira en Cruz Azul

Mientras su reloj genera curiosidad entre los aficionados, Lira continúa enfocado en su futuro deportivo. El mediocampista tiene contrato con Cruz Azul hasta 2029 y sigue siendo una pieza indispensable para Joel Huiqui.

Aunque recibió propuestas económicamente muy atractivas desde Emiratos Árabes Unidos, el futbolista mantiene como prioridad emigrar al futbol europeo. Por ahora, el AS Mónaco ha mostrado interés, aunque todavía no existe una oferta formal por Erik Lira que satisfaga las pretensiones de Cruz Azul.

