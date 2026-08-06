El jugador que quería fichar Cruz Azul y ahora debió ser operado por una lesión

Mientras se centra en el calendario de la Leagues Cup 2026, Cruz Azul estuvo muy cerca de reforzar una de las posiciones que más preocupaban durante el mercado de fichajes. Sin embargo, el jugador que era una de las opciones que buscaban para reforzar el lateral derecho tuvo que ser sometido a cirugía. Lo buscaba La Máquina y hoy fue operado por lesión.

¿Cuál era el jugador que buscaba Cruz Azul y hoy fue operado?

Cruz Azul obtuvo refuerzos pero no pudo fichar a Julián Araujo, el defensor del Bournemouth que sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo durante un amistoso. La gravedad del problema obligó a que fuera intervenido quirúrgicamente.

Tras realizarle los estudios médicos correspondientes, el club inglés confirmó que el futbolista debía pasar por el quirófano para corregir la lesión. Bournemouth informó que la cirugía fue un éxito y señaló que Araujo iniciará un proceso de rehabilitación.

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El mensaje de Julián Araujo tras la operación

Después de la intervención, el propio Julián Araujo compartió un mensaje en sus redes sociales para agradecer el respaldo recibido durante los últimos días. El defensor mexicano de 24 años citó a Isaías 40:31.

“La cirugía de hoy fue otro paso importante en este viaje. Gracias al Dr. Lasse Lempainen y a todos los que participaron en mi atención. No podría haber pedido un equipo mejor. Tengo fe en que todo pasa por una razón. Dios me dará la victoria”, escribió Araujo.

¿Por qué Cruz Azul no fichó a Julián Araujo?

Aunque su nombre fue uno de los que más sonó para reforzar la banda derecha de Cruz Azul, la negociación nunca avanzó. El principal obstáculo fue el elevado salario del futbolista, una cifra que La Máquina no estaba dispuesta a asumir.

Con el paso de las semanas, el cuerpo técnico encabezado por Joel Huiqui encontró alternativas dentro del plantel y la directiva decidió no insistir por otro lateral derecho, cerrando prácticamente el mercado en esa posición.

Los otros laterales que analizó Cruz Azul

Algunos de los candidatos fueron Jorge Sánchez y Francisco Nevárez. Sin embargo, Jeremy Márquez quien se adaptó a esa función. Cruz Azul finalmente no contrató a Araujo, el defensor mexicano que hoy se recupera de la lesión muscular en el muslo izquierdo (recto femoral y cuádriceps).

