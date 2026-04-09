“Mucho mejor...”: Guido Pizarro deja contundente mensaje antes del Tigres vs Chivas

El Guadalajara se prepara para uno de los desafíos más imponentes en el cierre de la fase regular. Mientras Chivas podría perder a la Hormiga González por un club de Europa, el cuerpo técnico de Gabriel Milito debe concentrar sus esfuerzos en la visita al Volcán. La presión aumenta ante Tigres de la UANL que llega revitalizado tras ganarle al Seattle Sounders.

El panorama luce complejo para los rojiblancos en esta recta final del certamen. Existe la percepción mediática de que Chivas llegaría peor que otros equipos a la Liguilla debido a la convocatoria de la Selección Nacional de México. Por el contrario, Guido Pizarro aseguró que su Tigres creció, afirmando que ahora juegan “mucho mejor” al futbol.

Guido Pizarro tomó las riendas de Tigres en marzo de este año|@guido.pizarro19

Esto dijo Guido Pizarro antes del partido entre Tigres y Chivas

El estratega felino habló en conferencia de prensa tras el partido de la Concacaf Champions Cup 2026. Pizarro enfatizó la necesidad de ser plenamente conscientes de las mejoras en cada fase del juego para obtener resultados, señalando que el funcionamiento colectivo ha superado lo mostrado anteriormente.

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De igual forma, el timonel argentino dejó claro que es momento de realizar una transición rápida para no descuidar el Clausura 2026 en esta etapa crítica. “Enfocarnos, sabemos que debemos de cambiar el chip, pensar en la Liga. Iremos a afrontar el partido y tratar de lograr una victoria con nuestra gente“, sentenció Pizarro con determinación.

Crédito: Mexsport

¿Cuándo juegan Tigres y Chivas por el Clausura 2026?

El esperado encuentro entre Tigres y Chivas, correspondiente a la jornada 14 del Clausura 2026, se disputará este sábado 11 de abril. El pitazo inicial en el Estadio Universitario está programado para las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en un duelo que podría definir gran parte de los puestos de clasificación directa.

Los últimos enfrentamientos entre Tigres y Chivas

Estos son los resultados de los últimos cinco enfrentamientos oficiales entre ambas instituciones en la Liga MX: