¿Lo ve Javier Aguirre? Muchos no lo notan en el Clausura 2026, pero es de los mejores mexicanos del momento

Faltan menos de seis meses para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y muchos futbolistas mexicanos sueñan con destacar en sus equipos, demostrar sus condiciones y recibir el llamado de Javier Aguirre. Ese es el caso de Kevin Castañeda, quien, pese a no ser el principal centro de atención del Clausura 2026, tiene un gran rendimiento en los Xolos de Tijuana.

Con un empate y un triunfo en las primeras dos jornadas del Clausura 2026, La Jauría se mantiene invicta y se ilusiona con terminar la Fase Regular entre los primeros puestos, sabiendo que no habrá instancia de Play-In . Uno de los principales motivos por los que el equipo inició bien el año es Castañeda, por lo que muchos aficionados ya lo piden para la Selección Nacional.

El rendimiento de Castañeda en el Clausura 2026

Castañeda destacó desde temprano en este Clausura 2026, dado que fue una de las grandes figuras de los Xolos en las primeras dos jornadas. En el empate sin goles ante el América, los datos de Sofascore indican que tuvo un 84% de efectividad en sus pases, generó una ocasión clara, completó dos regates y tuvo contacto con el balón 87 veces.

Por si esto no fuera digno de mención, su partido ante Querétaro fue aún mejor. El futbolista nacido en Guadalajara brilló en el Estadio Corregidora con un gol, una asistencia, un tiro al palo, un 80% de pases completados en el campo rival, tres chances claras generadas y dos faltas recibidas. Sin lugar a dudas, sus estadísticas lo colocan entre los mejores del país.

¿Podría Castañeda recibir el llamado del Vasco Aguirre para la Selección Nacional?

Pese a tener 26 años y un valor de 3 millones de euros en Transfermarkt, Castañeda no fue citado nunca a la Selección Nacional, por lo que el objetivo de participar en la Copa Mundial podría ser complicado. Sin embargo, México aún no tiene definidos a todos los jugadores para el mediocampo y un jugador con este gran presente podría ser ideal para el esquema de Aguirre.