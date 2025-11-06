Muchos no sabían que este jugador de Cruz Azul llega a pie a los entrenamientos y usa el transporte público

La vida de los futbolistas a menudo está asociada al lujo, llamativos autos deportivos y ciertas excentricidades. Sin embargo, esto no es así en todos los casos. Amaury Morales , el joven futbolista de 19 años de Cruz Azul, opta por otro camino: ir al entrenamiento a pie y detenerse a saludar a los aficionados.

En un video compartido recientemente en redes sociales por fanáticos del Cementero, se puede apreciar como Morales llega caminando a La Noria y se toma el tiempo para firmar autógrafos y tomarse fotos con los presentes. Esta actitud fue bien vista, dado que no todos los futbolistas se comportan de esta manera.

Amaury Morales llega caminando a La Noria y reparte autógrafos. pic.twitter.com/jvPxumcuRB — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) January 13, 2025

Lo cierto es que hay un gran clima en Cruz Azul; el equipo acumula cinco partidos sin derrotas (tres triunfos y dos empates), está clasificado a la Liguilla y depende de sí mismo para finalizar la Fase Regular del Apertura 2025 en la cima. Será interesante ver si otros jugadores se contagian de la actitud del joven Morales si todo sigue bien encaminado.

TE PUEDE INTERESAR



El último desafío de Cruz Azul antes de los playoff

Cruz Azul llega a la última jornada como líder del Apertura 2025 y debe ganar para asegurarse de mantener esa posición privilegiada antes de la Fase Final. No obstante, no será una tarea sencilla, ya que enfrentará a Pumas, equipo que se juega su clasificación a la próxima instancia.

El partido se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre desde las 21:05 en el Estadio Cuauhtémoc. Amaury Morales estará a disposición de Nicolás Larcamón para este encuentro decisivo y seguramente espere contar con minutos tras haber permanecido en la banca ante Rayados y Puebla.

Instagram Amaury Morales / @amauryy.morales

Cabe destacar que Toluca y América, los perseguidores inmediatos de Cruz Azul en la lucha por el primer puesto, se enfrentan entre ellos el mismo sábado. En caso de que La Máquina no sume los tres puntos, el resultado de este duelo será fundamental.