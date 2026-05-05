Christian Martinoli se despide con ENTRAÑABLE mensaje de Eduardo Lamazón: “Su ausencia pesa, pero su espíritu quedará en cada tarjeta”

Luego de la noticia de la muerte de Eduardo Lamazón, icono de La Casa del Boxeo de TV Azteca, Christian Martinoli también se sumó a la serie de mensajes en la que se despide Don Lama, quien fue su compañero en la televisora durante varios años. El narrador publicó un mensaje en su cuenta de X, en el que consideró al analista como un "genio del boxeo".

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"Hoy se fue Eduardo Lamazón, ‘Don Lama’. Genio del boxeo, la vida y el vino. Nos enseñó a brindar, a pensar y a vivir con pasión. Su ausencia pesa, pero su espíritu quedará en cada tarjeta y en cada round. Buen viaje, maestro ‘Don Lama’", sostuvo Martinoli en su cuenta de X, antes Twitter.

Hoy se fue Eduardo Lamazón, ‘Don Lama’. Genio del boxeo, la vida y el vino. Nos enseñó a brindar, a pensar y a vivir con pasión.

Su ausencia pesa, pero su espíritu quedará en cada tarjeta y en cada round.

Buen viaje, maestro ‘Don Lama’. pic.twitter.com/AZtGLklfXb — Christian Martinoli 🐳 (@martinolimx) May 4, 2026

La despedida de Martinoli también se suma a varios compañeros de TV Azteca, como Julio César Chávez. El Gran Campeón Mexicano también publicó un mensaje en su cuenta de redes sociales en las que dijo que había sido "un honor haber compartido la vida".

@lamazon_oficial mi querido amigo te voy a extrañar mucho fue un honor compartir contigo en esta vida te quiero que Dios te reciba hasta pronto pic.twitter.com/sjlMsVcnd9 — Julio César Chávez (@Jcchavez115) May 4, 2026

¿Qué edad tenía Eduardo Lamazón?

Eduardo Lamazón, Don Lama, tenía 69 años de edad en el momento de su muerte. El analista de TV Azteca tuvo una destacada labor en el mundo del pugilismo. A los 15 años, empezó a hacer sus primeros reportes de boxeo, mientras que en 1974 realizó su primera narración de box.

También trabajó en el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en el que estuvo 23 años en el cargo de Secretario Ejecutivo del organismo. Además de que laboró en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como representante del organismo plata y oro en el comité Antiapartheid con Nelson Mandela, que buscaba la igualdad de derechos raciales en Sudáfrica.

Sus últimos años de carrera los pasó como una parte fundamental del Box Azteca Team, con el que narró grandes funciones de boxeo de grandes exponentes como Manny Pacquiao y Saúl Canelo Álvarez.

¿Qué dijo Eduardo Lamazón en su carta de despedida?

Eduardo Lamazón se despidió con una carta publicada en su cuenta de redes sociales, en la que agradeció a México como "el país que le abrió las puertas cuando más lo necesitaba". Además se dirigió a sus seguidores diciendo que éste no era un adiós, sino un hasta luego.

''Hoy no me dirijo a ustedes con un adiós, sino con un profundo y sincero hasta luego. México no fue solamente el lugar donde desarrolle mi pasión por el boxeo; fue el país que me abrió sus puertas cuando más lo necesitaba, que me brindó oportunidad y me dio un hogar durante más de 50 años y, sobre todo, un sentido de pertenencia que marcó mi vida para siempre", señaló en la misiva.