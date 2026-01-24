¡ÚLTIMA HORA! Muere exestrella de la NFL tras años de vivir en situación de calle

El exjugador de la NFL de equipos como Philadelphia Eagles y Las Vegas Raiders, Kevin Johnson fue hallado sin vida en un campamento de personas sin hogar en calles de Los Ángeles, California.

Muere Kevin Johnson, exestrella de la NFL

Kevin Johnson, quien fuera uno de lo pilares defensivos de Philadelphia y Raiders durante la década de los 90, llevaba varios años viviendo en condiciones de calle y fue encontrado sin vida en un campamento de personas sin hogar con heridas de apuñalamiento en el abdomen, además de un golpe en la cabeza.

De acuerdo con el reporte del médico forense, Johnson habría muerto por un traumatismo craneoencefálico contundente y heridas de arma blanca, por lo que su caso fue clasificado por el Departamento del Sheriff de Los Ángeles.

Las autoridades habrían recibido el reporte de una persona inconsciente en el campamento en la zona de Willowbrock desde inicios de semana. Amigos del exjugador confirmaron que Johnson había vivido en situación de calle durante los últimos años.

Tragic: Former NFL player Kevin Johnson was found beaten and stabbed to death at a homeless encampment this week in Los Angeles.



Johnson had been living on the streets for years.



His friends claimed he may have suffered from CTE.



Johnson was only 55 years old 💔🙏 pic.twitter.com/acGmxCEoEd — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) January 23, 2026

Johnson tenía 55 años al momento de su muerte y durante su vida enfrentó problemas de salud como la encefalopatía traumática crónica, una enfermedad cerebral degenerativa asociada con lesiones repetidas en el cráneo provocadas por fuertes impactos que es muy común en jugadores de la NFL.

“La familia Raider lamenta la pérdida de Kevin Johnson, liniero defensivo que jugó para nuestro equipo plata y negro durante una temporada. Toda la Nación Raider está con la familia de Kevin en estos momentos”, compartió Las Vegas Raiders a través de sus redes sociales.

Kevin Johnson jugó como liniero defensivo y fue reclutado por los New England Patriots en cuarta ronda del Draft NFL en 1993. Tuvo paso por Minnesota Vikings, Oakland Raiders y Philadelphia Eagles.

