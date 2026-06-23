Alejandro Zendejas rompió el corazón de muchos mexicanos: “Me siento más a gusto con Estados Unidos”

Aunque se dice que Alejandro Zendejas sí quería jugar con la Selección Mexicana, en las últimas horas dejó algunas frases que hirieron a los mexicanos. Es que, mientras se encuentra disputando la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el futbolista de USA sostuvo que se siente “más a gusto con Estados Unidos”.

Tras cambiar su valor de mercado, Zendejas habló públicamente y se refirió al momento en el que pudo haber cambiado de federación y cómo se siente en la actualidad jugando para los de Mauricio Pochettino. Álex aseguró estar feliz en el conjunto de las barras y estrellas. El futbolista del Club América sorprendió e hirió a muchos mexicanos.

Alejandro Zendejas con Estados Unidos|Crédito: @azensaa_ / IG

Las palabras de Alejandro Zendejas en los Estados Unidos

“Yo feliz, siempre lo he dicho, yo tomé esta decisión porque crecí con estos jugadores. Tengo muy buenas amistades. Más que nada me siento más a gusto jugando acá con esta selección (Estados Unidos). Tengo muchos amigos aquí y siento que nunca me fui de la selección”, expresó Álex Zendejas en zona mixta. Sorprendió a muchos por su vínculo con México.

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¿Pudo jugar en México? La historia de Alejandro Zendejas y su NO cambio de federación

En la previa a Qatar 2022 se había hablado mucho acerca de la posibilidad de que Alejandro Zendejas formara parte de la Selección Mexicana. Sin embargo, al no garantizarle la citación, el futbolista prefirió no realizar el cambió de federación y se mantuvo como jugador de Estados Unidos. Finalmente para el Mundial 2026 ya fue convocado, pero para USA.

|Instagram: Alejandro Zendejas

Los números de Alejandro Zendejas con Estados Unidos

Jugando para la selección de las barras y estrellas, Álex ha tenido muy buenos rendimientos y Mauricio Pochettino lo llevó al Mundial, al margen de no haberlo alineado como titular por ahora. Los números del futbolista del Club América así lo demuestran. Estas son las estadísticas de Zendejas jugando para Estados Unidos: