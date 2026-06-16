Mundial 2026™: El horario EXACTO para ver el debut de la Noruega de Erling Halaand vs Irak
Los seguidores del cazador del área más letal del planeta, Erling Haaland, ya no tendrán que esperar. Hoy, martes 16 de junio debuta en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Los seguidores del cazador del área más letal del planeta ya no tendrán que esperar. Hoy, martes 16 de junio, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ vive uno de sus momentos más esperados con el debut de Erling Haaland en la máxima justa del futbol. La selección de Noruega hace su presentación en el Grupo I enfrentando a su similar de Irak, y aquí te contamos el horario exacto para que no te pierdas ni un solo segundo.
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El silbatazo inicial de este vibrante encuentro está programado para las 16:00 horas (tiempo del Centro de México). La batalla táctica y física se llevará a cabo en la cancha del Boston Stadium, escenario que registrará un lleno absoluto para presenciar el estreno mundialista del "Androide" del Manchester City.
Horarios de transmisión para el Noruega vs. Irak
Para que sintonices la transmisión justo a tiempo de acuerdo con tu ubicación, aquí te dejamos el desglose de horarios:
- México (Centro): 16:00 horas
- Estados Unidos (Este): 18:00 horas
- Estados Unidos (Pacífico): 15:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Argentina y Chile: 19:00 horas
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¿Cómo llegan las selecciones de Noruega e Irak al debut?
El conjunto nórdico rompió una larga sequía sin asistir a la Copa Mundial de la FIFA™ y llega a Norteamérica con la etiqueta de ser un equipo sumamente ordenado, pero cuya principal arma es la contundencia de Haaland, acompañado por la visión de juego de Martin Ødegaard. El estratega noruego sabe que, en un sector donde también habitan Francia y Senegal, conseguir los tres puntos en la primera jornada es una obligación absoluta si aspiran a los octavos de final.
Por su parte, la escuadra de Irak llega motivada y con el papel de víctima, una condición que históricamente le acomoda a los conjuntos asiáticos para dar sorpresas. Con un planteamiento defensivo riguroso y velocidad en los contragolpes, buscarán secar al aparato ofensivo europeo.