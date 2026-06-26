El duelo por los mejores terceros del Mundial 2026: estos son los equipos que clasificarían hoy, 26 de junio

La pelea por avanzar a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no se define únicamente con los dos primeros lugares de cada grupo. En esta edición, con 48 selecciones, también entran en juego los mejores terceros, una tabla que puede cambiar con cada resultado y que mantiene con vida a varios equipos hasta el cierre de la Fase de Grupos.

Tras los primeros partidos finalizados este 26 de junio, Senegal dio un salto importante en esa carrera. La selección africana goleó 5-0 a Iraq, quedó tercera del Grupo I con tres puntos y mejoró su diferencia de gol, un factor clave para mantenerse en zona de clasificación.

Con ese resultado, el panorama de los mejores terceros volvió a moverse. Hay selecciones que ya tienen una ventaja importante por haber llegado a cuatro puntos, mientras que otras todavía dependen de lo que ocurra en los grupos que aún no completaron su calendario.

Senegal niega problemas con su director técnico a días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @PR_Diomaye

Qué equipos clasificarían hoy como mejores terceros

A estas horas del viernes 26 de junio, los ocho mejores terceros que estarían avanzando a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ son: Suecia, Ecuador, Bosnia y Herzegovina, Paraguay, Senegal, Croacia, Corea del Sur y Argelia.

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La tabla se ordena por puntos, diferencia de gol y goles a favor. En caso de igualdad absoluta, entran en juego otros criterios de desempate como el fair play y, si fuera necesario, el ranking FIFA.

Así está la pelea por los mejores terceros:



Suecia: 4 puntos, diferencia de gol 0 Ecuador: 4 puntos, diferencia de gol 0 Bosnia-Herzegovina: 4 puntos, diferencia de gol -1 Paraguay: 4 puntos, diferencia de gol -2 Senegal: 3 puntos, diferencia de gol +2 Croacia: 3 puntos, diferencia de gol -1 Corea del Sur: 3 puntos, diferencia de gol -1 Argelia: 3 puntos, diferencia de gol -2

Por ahora, esas ocho selecciones estarían dentro de la siguiente ronda. Sin embargo, no todas tienen la misma situación. Algunas ya terminaron su participación en la Fase de Grupos y solo pueden esperar, mientras que otras todavía pueden modificar su posición.

Qué selecciones quedarían fuera como mejores terceros

Con la tabla actual, las selecciones que estarían quedando fuera de la zona de clasificación son Escocia, Cabo Verde, Bélgica y República Democrática del Congo.

Escocia terminó con tres puntos, pero su diferencia de gol de -3 la deja por debajo de Argelia, que hoy ocupa el último lugar de clasificación. Cabo Verde y Bélgica tienen dos puntos, mientras que República Democrática del Congo suma una unidad y todavía debe jugar.

El escenario puede cambiar porque quedan partidos pendientes en varios grupos. Por eso, la tabla de mejores terceros se mantiene abierta y puede tener modificaciones antes del cierre definitivo de la primera fase.

Qué partidos restan por jugarse en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Viernes 26 de junio

Uruguay vs España | Grupo H

Cabo Verde vs Arabia Saudí | Grupo H

Nueva Zelanda vs Bélgica | Grupo G

Egipto vs Irán | Grupo G

Sábado 27 de junio