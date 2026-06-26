No es la UEFA: la confederación que más % de puntos logró en el Mundial 2026

Ya se ha jugado poco más de la mitad de toda la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y, poco a poco, se irán conociendo los cruces de 16avos de final. Canadá contra Sudáfrica fue el primero en ser revelado y, a lo largo de estos días, se definirá el cuadro completo. Lo cierto es que, hasta el momento, UEFA no ha sido la confederación más dominante del torneo pese a la calidad de sus plantillas.

En estos momentos, los países de Europa tienen un 54,1% de efectividad en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Si bien es cierto que es un porcentaje alto, no son la confederación con mejor rendimiento en el torneo hasta el momento. Las selecciones europeas obtuvieron 60 puntos sobre 111 posibles hasta la fecha, a falta de que finalicen los juegos entre Japón y Suecia y Países Bajos contra Túnez.

El francés vale 40 millones de euros más que el brasileño.|Kylian Mbappé

La confederación con mayor efectividad en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

En este contexto, Conmebol está siendo la confederación con mayor efectividad en la justa veraniega. Los países sudamericanos consiguieron 28 puntos sobre 42 posibles, obtuviendo una efectividad del 66,7%. Dicha confederación dio un gran salto recientemente, gracias a las victorias de Brasil y Ecuador. Los brasileños golearon por 3-0 a Escocia, mientras que los ecuatorianos lograron vencer por 2-1 a Alemania.

TE PUEDE INTERESAR:



De esta manera, los países de Conmebol están teniendo un mejor torneo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, superando a UEFA, que los sigue de cerca. Así esta conformada la efectividad de cada confederación antes del cierre del Grupo F:



CONMEBOL: 66,7% / 28 puntos sobre 42 posibles

UEFA: 54,1% / 60 puntos sobre 111 posibles

CAF: 44,9% / 31 puntos sobre 69 posibles

CONCACAF: 41,7% / 20 puntos sobre 48 posibles

AFC: 23,3% / 14 puntos sobre 60 posibles

OFC: 16,7% / 1 punto sobre 6 posibles

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Scotland v Brazil - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 24, 2026 Brazil’s Vinicius Junior celebrates scoring their second goal with Lucas Paqueta and Bruno Guimaraes REUTERS/Marco Bello|Marco Bello/REUTERS

Los partidos que restan por jugar en la Fase de Grupos

Jueves 25 de junio

Japón vs Suecia | Grupo F

Túnez vs Países Bajos | Grupo F

Turquía vs Estados Unidos | Grupo D

Paraguay vs Australia | Grupo D

Viernes 26 de junio

Senegal vs Irak | Grupo I

Noruega vs Francia | Grupo I

Uruguay vs España | Grupo H

Cabo Verde vs Arabia Saudí | Grupo H

Nueva Zelanda vs Bélgica | Grupo G

Egipto vs Irán | Grupo G

Sábado 27 de junio