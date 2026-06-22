Frenó a dos potencias, se volvió la gran sorpresa del Mundial 2026 y esto dijo su DT

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha encontrado a su "Cenicienta" perfecta en los Tiburones Azules de Cabo Verde. La modesta selección africana ha roto todos los pronósticos en el Grupo H tras firmar dos empates monumentales ante colosos históricos: un imponente 0-0 contra España en su debut y un electrizante 2-2 ante Uruguay.

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¿Qué dijo Pedro Leitão Brito sobre la posibilidad de Cabo Verde en clasificar a 16vos?

Con una población que apenas supera los 600,000 habitantes, el combinado dirigido por Pedro Leitão Brito se ha ganado el respeto del planeta futbol. Tras contener la garra charrúa, el seleccionador dejó declaraciones que van directo a la historia de los mundiales:

“Quizás seamos pequeños, con problemas económicos, pero somos resilientes y podemos estar a la par de equipos de la más alta categoría. Considerando lo que hemos hecho contra dos campeones del mundo, nuestro objetivo tiene que ser la clasificación. Nos lo mereceríamos y vamos a ser responsables de nuestro propio destino”.

Leitão Brito resaltó el orden de sus pupilos y amplió el foco del impacto cultural de esta hazaña: “No es solo el futbol, es nuestra cultura, historia, música y aficionados. Estamos aquí para demostrar que con resiliencia y determinación uno puede afrontar situaciones difíciles. Se lo debemos a otros pueblos africanos que no pudieron clasificarse”. De cara al cierre de la fase grupal el viernes 26 de junio, el estratega no se confía: “Arabia Saudita es un contrincante al que hay que respetar. No veo ninguna ventaja; tenemos que tomárnoslo con toda la actitud”.

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Con España liderando el sector con 4 puntos, Uruguay y Cabo Verde empatados con 2 unidades (misma diferencia de goles de 0), y Arabia Saudita al fondo con 1 punto, el panorama de los Tiburones Azules de cara a la última jornada es apasionante: