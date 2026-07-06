Partidos de mañana lunes 6 de julio de los octavos de final del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ alcanza una fase de máxima tensión este lunes 6 de julio. Tras superar la fase de grupos, la competencia entra en su etapa de eliminación directa, presentando dos encuentros de octavos de final que se perfilan como pruebas de fuego para las selecciones involucradas.

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Portugal vs. España: El clásico ibérico en Dallas

En el primer turno, programado para las 13:00 horas (tiempo del centro de México), el Estadio Dallas será el escenario de una batalla épica entre Portugal y España. Este compromiso es, sin duda, el platillo más atractivo de la jornada. Los portugueses, obligados a demostrar su capacidad para gestionar partidos de alta presión, se enfrentan a una España que ha mostrado una estructura sólida y un funcionamiento ofensivo más fluido. La rivalidad geográfica y el talento individual en ambos bandos garantizan un duelo donde el más mínimo error podría dictar sentencia.

EE. UU. busca dar la sorpresa ante Bélgica

Más tarde, a las 18:00 horas, el Estadio Seattle será testigo del enfrentamiento entre Estados Unidos y Bélgica. Los anfitriones, apoyados por el fervor de su público, llegan con la moral alta tras una fase inicial consistente. Sin embargo, tendrán frente a ellos a una Bélgica experimentada, un equipo acostumbrado a estas instancias que buscará silenciar a la afición local y hacer valer su jerarquía futbolística.

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