OFICIAL: Todos los récords que rompió Messi con su histórico hat-trick ante Argelia 

El debut de la Selección Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no fue un partido más; fue la confirmación de que Lionel Messi juega en otra dimensión. Con un majestuoso hat-trick, 'La Pulga' lideró el triunfo 3-0 de la Albiceleste sobre Argelia, rompiendo una cantidad ridícula de récords históricos en una sola noche.

Argentina 3-0 Argelia | Messi firma un HAT-TRICK histórico en el Mundial 2026

Messi: El primer futbolista en jugar 6 Copas Mundiales

Desde el pitazo inicial, el astro argentino ya estaba haciendo historia al convertirse en el primer futbolista de la historia en disputar seis Copas del Mundo. Un lugar exclusivo al que solo Cristiano Ronaldo (con Portugal) y Guillermo Ochoa (con México) aspiran a unirse en esta misma edición. Sin embargo, lo que vino después en la cancha rozó lo místico.

¿Cuáles son los récords que rompió Lionel Messi ante Argelia?

Con sus tres gritos ante los Guerreros del Desierto, Messi alcanzó los 16 goles en Mundiales, igualando al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador de la historia de la competición. En el camino dejó atrás las leyendas de Ronaldo Nazario (15), Gerd Müller (14) y al mismísimo Kylian Mbappé (14).

Por si fuera poco, a sus 38 años, Leo firmó el hat-trick más veterano en la historia de los Mundiales, destronando a Cristiano Ronaldo, quien ostentaba el récord con 33 años desde aquel memorable 3-3 contra España en Rusia 2018.

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El show de Messi destrozó otros tres registros históricos que parecían inalcanzables: