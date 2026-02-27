Mundial de Clavados 2026: ¿Cuándo empieza y qué atletas mexicanos participarán?

Se trata de uno de los eventos deportivos más interesantes y, a su vez, más llamativos para la comunidad mexicana a nivel internacional. El Mundial de Clavados 2026 finalmente está aquí, por lo que es preciso que conozcas cuándo empieza, cómo se divide y qué atletas formarán parte del mismo.

Luego de lo vivido con deportistas aztecas como Donovan Carrillo e Isaac del Toro, ahora es turno de los clavadistas mexicanos de poner el nombre del país en alto durante este Mundial de Clavados 2025, el cual tendrá una serie de puntos a detallar que debes conocer para entender mejor el formato.

¿Qué atletas mexicanos forman parte del Mundial de Clavados 2026?

Lo primero a tener en cuenta es que la delegación mexicana competirá en todas las pruebas del programa gracias a la participación de hasta 13 atletas. En la plataforma varonil de 10 metros estarán Kevin Berlín, Kanny Zamudio y Randal Willars, mientras que en la varonil de 3 metros estarán Gabriel Vázquez, Osmar Olvera y Juan Celaya.

En 10 metros femenil estarán Suri Cueva, Samantha Jiménez y Alejandra Estudillo, mientras que en el trampolín de 3 metros participarán Lía Cueva, Aranza Vázquez y María Fernanda García. Ahora bien, en el sincronizado quienes harán acto de presencia serían Mía y Lía Cueva en 3 metros femenil.

Para los 10 metros femenil Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo harán lo propio, mientras que en los 10 metros varonil Kevin Berlín y Randall Willars lo harán mientras que, en el trampolín de 3 metros, estarán Osmar Olvera y Juan Celaya. Finalmente, en el apartado mixto México tendrá a Randal Willars, Aranza Vázquez, Osmar Olvera y Alejandra Estudillo.

¿Cuándo inicia el Mundial de Clavados 2026?

El Mundial de Clavados se compone de tres fechas, una de ellas llevada a cabo en el Estado de Jalisco del 5 al 8 de marzo (con amplias pisibilidades de cancelarse). La primera de estas está en marcha en Canadá del 26 de febrero al 1 de marzo, mientras que la última se realizará en Beijing del 1 al 3 de mayo del 2026.