Mundial de Qatar 2022: Los 5 postres que debes conocer

La Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022 no sólo será el evento deportivo más grande del año, sino que representa una fuerte afluencia turísitica y económica para el país, personas de todo el mundo se darán cita para apoyar a sus selecciones y por ende, terminarán encontrandose con una nueva experiencia cultural.

Sin duda la gastronomía es un menester cuyo conocimiento será importante para todos los que se den cita en Qatar 2022, el abanico de posibilidaes es muy grande y el paladar de los turistas experimentará algo completamente nuevo... a continuación te presentamos los 5 postres que debes probar si viajas a la Copa del Mundo.

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La riqueza de la gastronomía de Qatar 2022 radica en la combinación histórica marcada por la multiculturalidad del país, esto debido a que el 80% de sus habitantes tienen origen de otras naciones, produciendo una comida más interesante dada la influencia de los platillos extranjeros, pero con el estilo propio.

Kunafa con queso

La kunafa es uno de los postres más famosos que tendrá para ofrecer Qatar 2022, se suele preparar con una pasta con forma de empanada que lleva el nombre de kadaif rellena con queso fundido. Su textura es más bien crujiente, presentando un interior cremoso y suave. Si bien puede encontrarse en muchas zonas de Europa, el postre es extremadamente popular en el paladar de los residentes de Doha.

Umm ali

Es un postre de origen egipcio, que como se ha mencionado anteriormente, ha ido evolucionando en Catar, se prepara con base de pasta de hojaldre (o pan) y almendras. Es un postre que se suele servir caliente, aunque puede ser acompañado por una cucharada de helado. una característica fundamental que lo vuelve muy demandado es su característico aroma a almendras.

Luqaimat

Considerado el postre más antiguo del mundo, pues se estima que tiene una historia de 800 años. Son bolitas de masa con una consistencia crujiente cubiertas de miel o jarabe sumamente famosas en Qatar 2022, en el interior tienen una cosnsitencia suave y combinado con el jarabe o la miel se convierte en una delicia culinaria imperdible.

La traducción literal de luqaimat es "pequeño bocado". También tiene ligeras variaciones en el nombre en otros países, tales como: lokma, luqmat al qadi o awamat.

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Khanfaroosh

Los khanfaroosh son una especie de galletas cuya elaboración se ejecuta con agua de rosas y azafrán, se fríen en aceite y ser sirven espolvoreadas con azúcar o bien con algo de miel de abeja. Pueden ser de forma redonda o más del estilo de una galleta en forma de medalla. El agua de rosas les otorga una fragancia ligeramente floral y un delicado sabor que gusta mucho en Catar.

Esh asaraya

Otro de los postres más populares que tiene por ofrecer Qatar 2022 es el famoso Esh Asaraya, un dulce cremoso hecho a base de trocitos de pan y acompañado de pistaches que le suman un sabor crujiente y único. Se cubre con crema espesa y azucarada, hace recordar mucho por su consitencia el famoso 'Arroz con leche' en México, no obstante que sean postres completamente opuestos.