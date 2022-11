Carlos Vela aclara su situación con la Selección Mexicana

Luego de que el Tata Martino diera a conocer su lista de 31 convocados para la preparación de la Selección Mexicana en Girona, Carlos Vela fue uno de los nombres que la afición azteca más puso sobre la mesa, pues saben que el delantero del LAFC sería un elemento fundamental en las aspiraciones de México en el Mundial de Qatar 2022.

Ante su ausencia el delantero aseguró que no tiene ningún problema con los directivo de la Selección Azteca: “Con ellos no he tenido ningún problema, yo siempre les he deseado lo mejor, he dicho mi postura cuando tuve que hablar con el Tata y hasta ahí, no sé porque quieren seguir buscando donde no hay”, aseguró Carlos Vela en entrevista para ESPN.

Carlos Vela contundente sobre su situación con la Selección Mexicana

Carlos Vela ganó con su club la Final de Conferencia 3-0 ante el equipo de Austin FC y ha sido uno de los futbolistas más determinantes para LAFC en los últimos años en la MLS, sin embargo, el astro de Los Ángeles ha expresado en más de una ocasión su negativa por formar parte de la Selección Mexicana para partidos amistosos como para eventos como Qatar 2022, aunque no esconde su apoyo incondicional:

“Ya sabemos la gente que va a estar en Qatar y lo que hay que hacer es apoyarlos. No hay que seguir buscando que si Vela, Chicharito, no estamos, caso cerrado. Los que están, están, desearles lo mejor, apoyarlos y desearles que les vaya increíble”, aseguró el delantero mexicano.

LAFC jugará ante Philadelphia la Final de la MLS en el Banc of California Stadium el 5 de noviembre, donde Carlos Vela buscará coronarse. El mexicano tuvo una temporada superlativa con 12 goles y 11 asistencias distribuidos en 30 partidos disputados, para una participación directa de 23 goles en total.