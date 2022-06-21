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Fútbol

En el Mundial de Qatar la infidelidad costará 7 años de cárcel

Autoridades del país anfitrión advierten que las relaciones extramatrimoniales en la Copa del Mundo Qatar 2022 serán sancionadas hasta con 7 años de cárcel

Bombos FIFA Mundial Qatar 2022

Escrito por: Azteca Deportes

México. Aviso para todos los aficionados que irán a la Copa del Mundo Qatar 2022 y quieren ser infieles en el país árabe ya que les puede salir caro el asunto.

El Comité Supremo de Qatar ha informado en un comunicado de que "Qatar es un país conservador y las muestras públicas de afecto están mal vistas independientemente de la orientación sexual". Ahora, el citado medio afirma que las relaciones sexuales fuera del matrimonio podrían comportar penas de cárcel de hasta siete años.

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El diario británico 'Daily Star' ha publicado de que las relaciones extramatrimoniales en el país árabe están prohibidas y también lo estarán durante el evento deportivo.

En concreto, una fuente policial del país árabe habría explicado al medio británico que no podrá haber encuentros extramaritales de tipo sexual durante la celebración del Mundial. "El sexo está muy fuera del menú, a menos que vengas como un equipo de marido y mujer", asegura esta fuente.

Los ingleses preocupados por lo que hagan sus aficionados en Qatar

Teniendo en cuenta el ambiente festivo que rodea al evento, en las autoridades del Reino Unido existe preocupación por lo que puedan hacer los aficionados ingleses, que podrían tener problemas con las fuerzas del orden qataríes.

También existe el polémico tema de la homosexualidad en el territorio qatarí.

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El presidente del comité organizador de la Copa del Mundo de Qatar 2022, Nasser Al-Khater, afirmó el pasado mes de diciembre que "la homosexualidad no está permitida en el país", aunque dijo que los aficionados que pertenezcan al grupo LGTBIQ+ podrán viajar al país y asistir a los partidos.

Aunque, investigaciones llevabas a cabo por las corporaciones de radiodifusión pública de Noruega (NRK), Dinamarca (DR) y Suecia (SVT) señalan que algunos hoteles que alojarán a los miles de turistas del mundo que se desplazarán hasta Qatar no están admitiendo a parejas homosexuales.

El Mundial de futbol comenzará el 21 de noviembre y culminará el 18 de diciembre.

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